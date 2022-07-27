RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:01

  cohan написав:
  Bosstone написав:
  PUMB написав:Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.

Чи планується повернення доступу до веб-версії тим, у кого його вже немає?


писля надання документив для финмону, ришення по кожному окремо :mrgreen:
А узгодження з СБУ потрібно? :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 05.05.21
Подякував: 165 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:28

PUMB Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?
kolyuchy
 
Повідомлень: 440
З нами з: 17.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:56

  Bosstone написав:
  PUMB написав:Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.

Чи планується повернення доступу до веб-версії тим, у кого його вже немає?

Ні, не планується.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:05

  kolyuchy написав:PUMB Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?

Вітаємо! Зайдіть на вкладку "Платежі" → "Оплата послуг" → історія (червона кнопка у правому верхньому кутку). Виберіть оплату, яка Вас цікавить, натисніть на неї. Після цього натисніть на червону кнопку "Відправити квитанцію" → введіть Вашу пошту → "Відправити".
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:09

Re: ПУМБ

PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)
gonzo
 
Повідомлень: 285
З нами з: 05.01.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:15

  gonzo написав:PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)

Это вряд ли... Забирал сегодня налом "мегабанковские". Сотрудник банка на полном серьёзе предлагал оставить деньги в пумбе в гривне под 8% годовых. Якобы специальная акция для бывших вкладчиков Меги. Еле сдержался чтобы не разрыдаться от такой щедрости ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 699
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 198199200201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, lara_08, novichok, WallNutPen і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (379)
27.07.2022 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.