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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:01

  cohan написав:
  Bosstone написав:
  PUMB написав:Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.

Чи планується повернення доступу до веб-версії тим, у кого його вже немає?


писля надання документив для финмону, ришення по кожному окремо :mrgreen:
А узгодження з СБУ потрібно? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:28

PUMB Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:56

  Bosstone написав:
  PUMB написав:Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.

Чи планується повернення доступу до веб-версії тим, у кого його вже немає?

Ні, не планується.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:05

  kolyuchy написав:PUMB Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?

Вітаємо! Зайдіть на вкладку "Платежі" → "Оплата послуг" → історія (червона кнопка у правому верхньому кутку). Виберіть оплату, яка Вас цікавить, натисніть на неї. Після цього натисніть на червону кнопку "Відправити квитанцію" → введіть Вашу пошту → "Відправити".
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:09

Re: ПУМБ

PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:15

  gonzo написав:PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)

Это вряд ли... Забирал сегодня налом "мегабанковские". Сотрудник банка на полном серьёзе предлагал оставить деньги в пумбе в гривне под 8% годовых. Якобы специальная акция для бывших вкладчиков Меги. Еле сдержался чтобы не разрыдаться от такой щедрости ;)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:29

  gonzo написав:PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)

Вітаємо! Ми працюємо над цим. Згодом на нашому сайті та в соціальних мережах з'явиться інформація з датами відкриття.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:36

Re: ПУМБ

  klug написав:-розпочати діалог з оператором.
Уже есть чаты ПУМБ (онлайн-поддержка) в:
Чат ПУМБ написав:...Поки що чат працює з 9:00 до 21:00. Згодом ми відповідатимемо цілодобово, а ще додамо надсилання файлів і скріншотів.
Авторизация в чате через мобильное приложение банка.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:57

  PUMB написав:
  gonzo написав:PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)

Вітаємо! Ми працюємо над цим. Згодом на нашому сайті та в соціальних мережах з'явиться інформація з датами відкриття.

Безусловно хорошо если вы работаете в этом направлении. Но пока ПУМБ только "работает" другие банки уже "делают". К примеру только по близкому мне кругу лиц за вчера и сегодня через кассу вашего филиала плюс через р2р ушло из ПУМБа "компенсаций по Мегабанку" суммарно на 400К+ грн. А все преимущественно для того, чтобы разместить их на "конвертационные" депо в тех банках которые уже это "делают". А если бы ПУМБ "работал" немного старательнее и оперативнее, то минимум 150К в виде валюты могли остаться не менее чем на 3 месяца у вас. А может даже и 300К (1 августа ведь близко). Но как говорил наш первый Президент: "Маємо, що маємо".
И да извините, что высказываю свое мнение, но если такой продукт действительно в ПУМБе на подходе, то на мой взгляд наоборот банку стоило бы завлекать потенциальных клиентов хотя бы ориентировочными сроками. К примеру написать "на следующей неделе", или "через 2 недели". То есть клиент возможно мог как-то планировать свои действия - может не размещать куда-то деньга, а придержать их. А вот это вот "Згодом ... з'явиться..." - извините это ни о чем. Бюрократическая отписка "следите за рекламой", прочитав которую понимаешь, что клиенты банку не особо-то и нужны, потому как в таких фразах совсем не наблюдается заинтересованность банка в продвижении своего продукта или услуги
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:34

  PUMB написав:Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.

Ага, натомість була відключена уся веб-версія.
  Howl написав:
  klug написав:-розпочати діалог з оператором.
Уже есть чаты ПУМБ (онлайн-поддержка) в:
Чат ПУМБ написав:...Поки що чат працює з 9:00 до 21:00. Згодом ми відповідатимемо цілодобово, а ще додамо надсилання файлів і скріншотів.
Авторизация в чате через мобильное приложение банка.

У застосунку жодних згадок про це немає, на сайті адреси інші. Що там реально через ці чати у ПУМБи можна вирішити ще треба з'ясувати.
klug
 
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