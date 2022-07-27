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ПУМБ
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:01
cohan написав: Bosstone написав: PUMB написав:
Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.
Чи планується повернення доступу до веб-версії тим, у кого його вже немає?
писля надання документив для финмону, ришення по кожному окремо
А узгодження з СБУ потрібно?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:28
PUMB Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?
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kolyuchy
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:56
Bosstone написав: PUMB написав:
Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.
Чи планується повернення доступу до веб-версії тим, у кого його вже немає?
Ні, не планується.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:05
kolyuchy написав:PUMB
Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?
Вітаємо! Зайдіть на вкладку "Платежі" → "Оплата послуг" → історія (червона кнопка у правому верхньому кутку). Виберіть оплату, яка Вас цікавить, натисніть на неї. Після цього натисніть на червону кнопку "Відправити квитанцію" → введіть Вашу пошту → "Відправити".
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:09
PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)
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gonzo
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:15
gonzo написав:
PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)
Это вряд ли... Забирал сегодня налом "мегабанковские". Сотрудник банка на полном серьёзе предлагал оставить деньги в пумбе в гривне под 8% годовых. Якобы специальная акция для бывших вкладчиков Меги. Еле сдержался чтобы не разрыдаться от такой щедрости
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:29
gonzo написав:
PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)
Вітаємо! Ми працюємо над цим. Згодом на нашому сайті та в соціальних мережах з'явиться інформація з датами відкриття.
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PUMB
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:36
klug написав:
-розпочати діалог з оператором.
Уже есть чаты ПУМБ (онлайн-поддержка) в:
Чат ПУМБ написав:...Поки що чат працює з 9:00 до 21:00. Згодом ми відповідатимемо цілодобово, а ще додамо надсилання файлів і скріншотів.
Авторизация в чате через мобильное приложение банка.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 16:57
PUMB написав: gonzo написав:
PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)
Вітаємо! Ми працюємо над цим. Згодом на нашому сайті та в соціальних мережах з'явиться інформація з датами відкриття.
Безусловно хорошо если вы работаете в этом направлении. Но пока ПУМБ только "работает" другие банки уже "делают". К примеру только по близкому мне кругу лиц за вчера и сегодня через кассу вашего филиала плюс через р2р ушло из ПУМБа "компенсаций по Мегабанку" суммарно на 400К+ грн. А все преимущественно для того, чтобы разместить их на "конвертационные" депо в тех банках которые уже это "делают". А если бы ПУМБ "работал" немного старательнее и оперативнее, то минимум 150К в виде валюты могли остаться не менее чем на 3 месяца у вас. А может даже и 300К (1 августа ведь близко). Но как говорил наш первый Президент: "Маємо, що маємо".
И да извините, что высказываю свое мнение, но если такой продукт действительно в ПУМБе на подходе, то на мой взгляд наоборот банку стоило бы завлекать потенциальных клиентов хотя бы ориентировочными сроками. К примеру написать "на следующей неделе", или "через 2 недели". То есть клиент возможно мог как-то планировать свои действия - может не размещать куда-то деньга, а придержать их. А вот это вот "Згодом ... з'явиться..." - извините это ни о чем. Бюрократическая отписка "следите за рекламой", прочитав которую понимаешь, что клиенты банку не особо-то и нужны, потому как в таких фразах совсем не наблюдается заинтересованность банка в продвижении своего продукта или услуги
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:34
PUMB написав:
Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.
Ага, натомість була відключена уся веб-версія.
Howl написав: klug написав:
-розпочати діалог з оператором.
Уже есть чаты ПУМБ (онлайн-поддержка) в:
Чат ПУМБ написав:...Поки що чат працює з 9:00 до 21:00. Згодом ми відповідатимемо цілодобово, а ще додамо надсилання файлів і скріншотів.
Авторизация в чате через мобильное приложение банка.
У застосунку жодних згадок про це немає, на сайті адреси інші. Що там реально через ці чати у ПУМБи можна вирішити ще треба з'ясувати.
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