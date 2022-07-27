RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:07

WallNutPen

странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
brainybird
 
Повідомлень: 601
З нами з: 13.03.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:46

  brainybird написав:WallNutPen

странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня

Мне не предлагали. Может вам пытались дать то что ФГВФЛ называет "индивидуальные условия"? Впрочем какая разница Разве 11 годовых по срочному неразрывному депо это сейчас интересно? Насколько я понимаю есть банки которые на текущие остатки предлагают как минимум не меньше
WallNutPen
 
Повідомлень: 705
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:26

  WallNutPen написав:
Забирал сегодня налом "мегабанковские"

это уже "вторая серия" выплат погорельцам Меги?
flysoulfly
 
Повідомлень: 697
З нами з: 13.01.09
Подякував: 284 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:33

  WallNutPen написав:
  brainybird написав:WallNutPen
странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
Мне не предлагали. Может вам пытались дать то что ФГВФЛ называет "индивидуальные условия"? Впрочем какая разница Разве 11 годовых по срочному неразрывному депо это сейчас интересно? Насколько я понимаю есть банки которые на текущие остатки предлагают как минимум не меньше
"это другое" © :)
Пумб - он же типа надьожный. :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 697
З нами з: 13.01.09
Подякував: 284 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:00

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
Забирал сегодня налом "мегабанковские"

это уже "вторая серия" выплат погорельцам Меги?

Да. Со вчера возвращают вклады не закончившиеся на момент введения ва
WallNutPen
 
Повідомлень: 705
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 199200201202
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexey_k9, novichok, Ой+ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (668)
27.07.2022 22:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.