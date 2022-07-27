WallNutPen
странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 18:46
Мне не предлагали. Может вам пытались дать то что ФГВФЛ называет "индивидуальные условия"? Впрочем какая разница Разве 11 годовых по срочному неразрывному депо это сейчас интересно? Насколько я понимаю есть банки которые на текущие остатки предлагают как минимум не меньше
Додано: Сер 27 лип, 2022 20:26
Додано: Сер 27 лип, 2022 20:33
"это другое" ©
Пумб - он же типа надьожный.
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:00
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