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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:07

WallNutPen

странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:46

  brainybird написав:WallNutPen

странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня

Мне не предлагали. Может вам пытались дать то что ФГВФЛ называет "индивидуальные условия"? Впрочем какая разница Разве 11 годовых по срочному неразрывному депо это сейчас интересно? Насколько я понимаю есть банки которые на текущие остатки предлагают как минимум не меньше
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:26

  WallNutPen написав:
Забирал сегодня налом "мегабанковские"

это уже "вторая серия" выплат погорельцам Меги?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:33

  WallNutPen написав:
  brainybird написав:WallNutPen
странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
Мне не предлагали. Может вам пытались дать то что ФГВФЛ называет "индивидуальные условия"? Впрочем какая разница Разве 11 годовых по срочному неразрывному депо это сейчас интересно? Насколько я понимаю есть банки которые на текущие остатки предлагают как минимум не меньше
"это другое" © :)
Пумб - он же типа надьожный. :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:00

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
Забирал сегодня налом "мегабанковские"

это уже "вторая серия" выплат погорельцам Меги?

Да. Со вчера возвращают вклады не закончившиеся на момент введения ва
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:43

Re: ПУМБ

  brainybird написав:странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
мне не предлагали , у меня там куча ювіленйних.
в розиграше участвовал - разиграли не меня одного.
ps сегодня звонили с Мега и уведомили о начале виплат, забота до последней секунди жизни. Скучно за Мегой.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:50

Re: ПУМБ

PUMB написав:
  kolyuchy написав:PUMB Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?

Вітаємо! Зайдіть на вкладку "Платежі" → "Оплата послуг" → історія (червона кнопка у правому верхньому кутку). Виберіть оплату, яка Вас цікавить, натисніть на неї. Після цього натисніть на червону кнопку "Відправити квитанцію" → введіть Вашу пошту → "Відправити".
Спасибо!
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:57

PUMB написав:

PUMB написав:

Хто знає, де є те меню, що замовляє перевипуск карти по терміну дії. ?
у мене кредитка 07/22 і пришло повідомлення. Рився не знайшов :-(((((

PS Замовив виплату з Меги о 15-00. І тішина.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:39

Goodman Напиши по факту, як довго ПУМБа чухала яй** перед зачисленням.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:40

  Goodman написав:PUMB написав:

Хто знає, де є те меню, що замовляє перевипуск карти по терміну дії. ?
у мене кредитка 07/22 і пришло повідомлення. Рився не знайшов :-(((((

PS Замовив виплату з Меги о 15-00. І тішина.

В самом низу списка карт есть кнопка Новая карта открыть, но мне даёт только для дебетки Всекарта, по кредитке нет.
lara_08
 
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