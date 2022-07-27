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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 18:07
WallNutPen
странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
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brainybird
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:46
brainybird написав:WallNutPen
странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
Мне не предлагали. Может вам пытались дать то что ФГВФЛ называет "индивидуальные условия"? Впрочем какая разница Разве 11 годовых по срочному неразрывному депо это сейчас интересно? Насколько я понимаю есть банки которые на текущие остатки предлагают как минимум не меньше
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WallNutPen
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Додано: Сер 27 лип, 2022 20:26
WallNutPen написав:
Забирал сегодня налом "мегабанковские"
это уже "вторая серия" выплат погорельцам Меги?
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лип, 2022 20:33
WallNutPen написав: brainybird написав:WallNutPen
странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
Мне не предлагали. Может вам пытались дать то что ФГВФЛ называет "индивидуальные условия"? Впрочем какая разница Разве 11 годовых по срочному неразрывному депо это сейчас интересно? Насколько я понимаю есть банки которые на текущие остатки предлагают как минимум не меньше
"это другое" ©
Пумб - он же типа надьожный.
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лип, 2022 21:00
flysoulfly написав: WallNutPen написав:
Забирал сегодня налом "мегабанковские"
это уже "вторая серия" выплат погорельцам Меги?
Да. Со вчера возвращают вклады не закончившиеся на момент введения ва
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WallNutPen
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Додано: Сер 27 лип, 2022 21:43
brainybird написав:
странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
мне не предлагали , у меня там куча ювіленйних.
в розиграше участвовал - разиграли не меня одного.
ps сегодня звонили с Мега и уведомили о начале виплат, забота до последней секунди жизни. Скучно за Мегой.
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Goodman
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Додано: Сер 27 лип, 2022 21:50
PUMB написав: kolyuchy написав:PUMB
Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?
Вітаємо! Зайдіть на вкладку "Платежі" → "Оплата послуг" → історія (червона кнопка у правому верхньому кутку). Виберіть оплату, яка Вас цікавить, натисніть на неї. Після цього натисніть на червону кнопку "Відправити квитанцію" → введіть Вашу пошту → "Відправити".
Спасибо!
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kolyuchy
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Додано: Сер 27 лип, 2022 21:57
PUMB написав:
Хто знає, де є те меню, що замовляє перевипуск карти по терміну дії. ?
у мене кредитка 07/22 і пришло повідомлення. Рився не знайшов
((((
PS Замовив виплату з Меги о 15-00. І тішина.
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Goodman
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Додано: Сер 27 лип, 2022 22:39
Goodman Напиши по факту, як довго ПУМБа чухала яй** перед зачисленням.
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melkh
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Додано: Сер 27 лип, 2022 22:40
Goodman написав:
PUMB написав:
Хто знає, де є те меню, що замовляє перевипуск карти по терміну дії. ?
у мене кредитка 07/22 і пришло повідомлення. Рився не знайшов
((((
PS Замовив виплату з Меги о 15-00. І тішина.
В самом низу списка карт есть кнопка Новая карта открыть, но мне даёт только для дебетки Всекарта, по кредитке нет.
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lara_08
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