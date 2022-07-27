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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:41

  melkh написав:Goodman Напиши по факту, як довго ПУМБа чухала яй** перед зачисленням.

И не возникнут ли вопросы у Финмониторинга.
lara_08
 
Повідомлень: 269
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:51

  Goodman написав:
  brainybird написав:странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
мне не предлагали , у меня там куча ювіленйних.
в розиграше участвовал - разиграли не меня одного.
ps сегодня звонили с Мега и уведомили о начале виплат, забота до последней секунди жизни. Скучно за Мегой.

Мне тоже звонили с Мега. Действительно, забота до последней секунды жизни. Покойся с миром, Мега.
nord
 
Повідомлень: 13
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:54

Разве Укрпошта не покупает Мегу?
ибо нет особого желания получать еврики от фонда гарантирования по курсу 30
Andey
 
Повідомлень: 1174
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
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  #<1 ... 200201202203
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