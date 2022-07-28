И не возникнут ли вопросы у Финмониторинга.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:41
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:51
Мне тоже звонили с Мега. Действительно, забота до последней секунды жизни. Покойся с миром, Мега.
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:54
Разве Укрпошта не покупает Мегу?
ибо нет особого желания получать еврики от фонда гарантирования по курсу 30
Додано: Сер 27 лип, 2022 23:17
Re: ПУМБ
Додано: Сер 27 лип, 2022 23:19
Re: ПУМБ
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