И не возникнут ли вопросы у Финмониторинга.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:41
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:51
Мне тоже звонили с Мега. Действительно, забота до последней секунды жизни. Покойся с миром, Мега.
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:54
Разве Укрпошта не покупает Мегу?
ибо нет особого желания получать еврики от фонда гарантирования по курсу 30
Додано: Сер 27 лип, 2022 23:17
Re: ПУМБ
Додано: Сер 27 лип, 2022 23:19
Re: ПУМБ
Додано: Чет 28 лип, 2022 04:32
Вы их и не получите по 30. Вы получите их по курсу на 02.06.2022 - то есть по 31,3247. И чем быстрее получите тем быстрее сможете их опять как-то использовать. Надежду что "прилетит вдруг волшебник" и решит все проблемы валютных вкладчиков Меги можете похоронить. Фиксируйте убыток и живите дальше
Додано: Чет 28 лип, 2022 05:29
Re: ПУМБ
"У застосунку жодних згадок про це немає, на сайті адреси інші. Що там реально через ці чати у ПУМБи можна вирішити ще треба з'ясувати."
Аналогічно, де представник банку бачить в додатку - більше посилання на чати?
Додано: Чет 28 лип, 2022 07:30
Re: ПУМБ
Его нет.
Для карты "всеКАРТКА" можно оформить вторую цифровую, для кредитки "всеМОЖУ" такой возможности нет. Перевыпуск только в отделении банка. Если есть доступ в веб-банкинг, то пробуйте там, но отправка на домашниее отделение.
Вроде как, в одном из ранних обновлений мобильного приложения кнопка чаты была, сейчас её нет.
Я никого не заставляю использовать эти чаты. Можете и дальше использовать проверенные свои каналы связи. )
Как писал ранее, авторизация идёт через мобильное приложение "ПУМБ online", никаких SMS.
Сами чаты находятся на этапе тестирования. По окончании общения банку интересно узнать мнение про его использование.
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