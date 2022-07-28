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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

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ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:41

  melkh написав:Goodman Напиши по факту, як довго ПУМБа чухала яй** перед зачисленням.

И не возникнут ли вопросы у Финмониторинга.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:51

  Goodman написав:
  brainybird написав:странно мне предлагали 11ть годовых и только для меня
мне не предлагали , у меня там куча ювіленйних.
в розиграше участвовал - разиграли не меня одного.
ps сегодня звонили с Мега и уведомили о начале виплат, забота до последней секунди жизни. Скучно за Мегой.

Мне тоже звонили с Мега. Действительно, забота до последней секунды жизни. Покойся с миром, Мега.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:54

Разве Укрпошта не покупает Мегу?
ибо нет особого желания получать еврики от фонда гарантирования по курсу 30
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:17

Re: ПУМБ

  lara_08 написав:И не возникнут ли вопросы у Финмониторинга.

у меня не возникнут, я в етом месяце не особо озорничал с красной тропой , последний раз успел 14-го и отвело. На пальцах прикинул, если получить возмещение с МЕГА и сидеть на попе ровно до 01-08-22, то пронесет. Порог 400к не преодолею.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:19

Re: ПУМБ

  Andey написав:Разве Укрпошта не покупает Мегу?
ибо нет особого желания получать еврики от фонда гарантирования по курсу 30

Альпарі планувала купувати. Мега просто віддянули кінець.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 04:32

  Andey написав:Разве Укрпошта не покупает Мегу?
ибо нет особого желания получать еврики от фонда гарантирования по курсу 30

Вы их и не получите по 30. Вы получите их по курсу на 02.06.2022 - то есть по 31,3247. И чем быстрее получите тем быстрее сможете их опять как-то использовать. Надежду что "прилетит вдруг волшебник" и решит все проблемы валютных вкладчиков Меги можете похоронить. Фиксируйте убыток и живите дальше
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 05:29

Re: ПУМБ

"У застосунку жодних згадок про це немає, на сайті адреси інші. Що там реально через ці чати у ПУМБи можна вирішити ще треба з'ясувати."

Аналогічно, де представник банку бачить в додатку - більше посилання на чати?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 07:30

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Хто знає, де є те меню, що замовляє перевипуск карти по терміну дії. ?
у мене кредитка 07/22 і пришло повідомлення.
Его нет.
Для карты "всеКАРТКА" можно оформить вторую цифровую, для кредитки "всеМОЖУ" такой возможности нет. Перевыпуск только в отделении банка. Если есть доступ в веб-банкинг, то пробуйте там, но отправка на домашниее отделение.

  vadlme написав:...де представник банку бачить в додатку - більше посилання на чати?
Вроде как, в одном из ранних обновлений мобильного приложения кнопка чаты была, сейчас её нет.
Я никого не заставляю использовать эти чаты. Можете и дальше использовать проверенные свои каналы связи. )

Как писал ранее, авторизация идёт через мобильное приложение "ПУМБ online", никаких SMS.
Сами чаты находятся на этапе тестирования. По окончании общения банку интересно узнать мнение про его использование.
Howl
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