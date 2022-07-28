Додано: Чет 28 лип, 2022 11:38

Ув. специалисты по недододатку )) почему теперь при входе в него требуется лишь логин (№тел)и пароль, который у меня хранится на планшете в телеге? весной,когда я маялся этим чудом- приходило СМС на фин номер (кстати ОЧЕНЬ НЕУДОБНОГО ОФОРМЛЕНИЯ- а именно, одноразовый пароль был в 2-х сообщениях- 2 цифры в одном, две в другом и иногда эти пары путал местами в числе). А теперь зашёл без всяких смс.. а то с этой войной, инфляцией и прочими развлечениями совсем забыл что я всё же клиент в единственном Украинском Первом Банке...

и второй вопрос- как с моего ТЕКУЩЕГО СЧЁТА (пластика нет) дешевле всего ( с миним. комисом или вообще без такового) отправить родычу 3 тысячи гривен (не 30 и не 3к, а именно 3 000) в эксим банк ему на счёт/пластик . здесь уже писали, но тогда это было о бегемоте и я забыл...

и третий вопрос по оплате счёта за электроэнергию в г.Харькове. - кого там в списке искать в списке , чтоб оплатить?

всем заранее спасибо!