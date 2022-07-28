У застосунку ПУМБа неможливо вибрати довільну мову інтерфейсу, він завжди використовує мовні налаштування ОС. Отже, у вас у налаштуваннях телефону вибрана окупантська мова, змініть її на рідну, і ПУМБ вас одразу підтримає.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:44
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:24
посетитель Вітаємо! Мова додатку залежить від налаштувань Вашого телефону.Ви можете змінити мову використавши налаштування телефону.
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:38
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:38
Re: ПУМБ
Ув. специалисты по недододатку )) почему теперь при входе в него требуется лишь логин (№тел)и пароль, который у меня хранится на планшете в телеге? весной,когда я маялся этим чудом- приходило СМС на фин номер (кстати ОЧЕНЬ НЕУДОБНОГО ОФОРМЛЕНИЯ- а именно, одноразовый пароль был в 2-х сообщениях- 2 цифры в одном, две в другом и иногда эти пары путал местами в числе). А теперь зашёл без всяких смс.. а то с этой войной, инфляцией и прочими развлечениями совсем забыл что я всё же клиент в единственном Украинском Первом Банке...
и второй вопрос- как с моего ТЕКУЩЕГО СЧЁТА (пластика нет) дешевле всего ( с миним. комисом или вообще без такового) отправить родычу 3 тысячи гривен (не 30 и не 3к, а именно 3 000) в эксим банк ему на счёт/пластик. здесь уже писали, но тогда это было о бегемоте и я забыл...
и третий вопрос по оплате счёта за электроэнергию в г.Харькове.- кого там в списке искать в списке , чтоб оплатить?
всем заранее спасибо!
Зараз переглядають цей форум: Batarejkin, Doubting Thomas, Ferlakur, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|