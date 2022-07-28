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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:44

  посетитель написав:А як в застосунку пумба мову можна змінити з окупантської?

У застосунку ПУМБа неможливо вибрати довільну мову інтерфейсу, він завжди використовує мовні налаштування ОС. Отже, у вас у налаштуваннях телефону вибрана окупантська мова, змініть її на рідну, і ПУМБ вас одразу підтримає.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:24

посетитель Вітаємо! Мова додатку залежить від налаштувань Вашого телефону.Ви можете змінити мову використавши налаштування телефону.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:38

  посетитель написав:А як в застосунку пумба мову можна змінити з окупантської?

а чё телефон на трофейной мове?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:38

Re: ПУМБ

Ув. специалисты по недододатку )) почему теперь при входе в него требуется лишь логин (№тел)и пароль, который у меня хранится на планшете в телеге? весной,когда я маялся этим чудом- приходило СМС на фин номер (кстати ОЧЕНЬ НЕУДОБНОГО ОФОРМЛЕНИЯ- а именно, одноразовый пароль был в 2-х сообщениях- 2 цифры в одном, две в другом и иногда эти пары путал местами в числе). А теперь зашёл без всяких смс.. а то с этой войной, инфляцией и прочими развлечениями совсем забыл что я всё же клиент в единственном Украинском Первом Банке...
и второй вопрос- как с моего ТЕКУЩЕГО СЧЁТА (пластика нет) дешевле всего ( с миним. комисом или вообще без такового) отправить родычу 3 тысячи гривен (не 30 и не 3к, а именно 3 000) в эксим банк ему на счёт/пластик. здесь уже писали, но тогда это было о бегемоте и я забыл...
и третий вопрос по оплате счёта за электроэнергию в г.Харькове.- кого там в списке искать в списке , чтоб оплатить?
всем заранее спасибо!
kirilll22
 
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  #<1 ... 201202203204
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