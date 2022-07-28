У застосунку ПУМБа неможливо вибрати довільну мову інтерфейсу, він завжди використовує мовні налаштування ОС. Отже, у вас у налаштуваннях телефону вибрана окупантська мова, змініть її на рідну, і ПУМБ вас одразу підтримає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:44
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:24
посетитель Вітаємо! Мова додатку залежить від налаштувань Вашого телефону.Ви можете змінити мову використавши налаштування телефону.
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:38
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:38
Re: ПУМБ
Ув. специалисты по недододатку )) почему теперь при входе в него требуется лишь логин (№тел)и пароль, который у меня хранится на планшете в телеге? весной,когда я маялся этим чудом- приходило СМС на фин номер (кстати ОЧЕНЬ НЕУДОБНОГО ОФОРМЛЕНИЯ- а именно, одноразовый пароль был в 2-х сообщениях- 2 цифры в одном, две в другом и иногда эти пары путал местами в числе). А теперь зашёл без всяких смс.. а то с этой войной, инфляцией и прочими развлечениями совсем забыл что я всё же клиент в единственном Украинском Первом Банке...
и второй вопрос- как с моего ТЕКУЩЕГО СЧЁТА (пластика нет) дешевле всего ( с миним. комисом или вообще без такового) отправить родычу 3 тысячи гривен (не 30 и не 3к, а именно 3 000) в эксим банк ему на счёт/пластик. здесь уже писали, но тогда это было о бегемоте и я забыл...
и третий вопрос по оплате счёта за электроэнергию в г.Харькове.- кого там в списке искать в списке , чтоб оплатить?
всем заранее спасибо!
Додано: Чет 28 лип, 2022 13:23
ви там дуже не напрягайтесь...після ваших викрутасів з рахуванням сумм накопичуючим методом - вам гроші ніхто не понесе...тим більше валюту , а викрутаси з банкінгом і дурнуватими рішеннями про примусове включення пушів після одноразового заходу в моб.банкінг - БЕЗ ЗГОДИ КЛІЄНТА НА ЗМІНУ КАНАЛУ ІНФОРМУВАННЯ , а тепер і обрізання функціоналу по переказах в веб версії - то я і депози вільний закрию за відсутністтю потреби....тому продовжуйте " покращувати" в такому дусі системи банку і обслуговування - то скоро будете з капелюхом сидіти , милостиню просити....
Додано: Чет 28 лип, 2022 14:35
Re: ПУМБ
Если раньше входили с этого устройства, то банк мог занести это устройство в доверенные и последующие входы позволять без двуфакторной аутентификации.
В мобильном приложении выпустить себе виртуальную карту "всеКАРТКА", перевести на неё с текущего необходимое количество денежных средств и затем с неё перевести по номеру карты в нужному адресату.
Профит?
Додано: Чет 28 лип, 2022 15:19
да входил в мае, когда была эпопея с веб инет банкингом. вернее, когда закончилась возможность заходить в вебверсию. спасибо. буду знать.
Додано: Чет 28 лип, 2022 15:21
Честно- ни разу не переводил таким образом. есть разница- буду я отправлять на Приват или на Эксим?
Додано: Чет 28 лип, 2022 16:19
При отправке разницы нет -- нашару отправят... хоть на Альфу.
Но при зачислении могут быть удержаны комисс:
- Приват КдВ -- 0.5%
- Приват Уни -- нашару
- Эксим депозитная/зарплатка -- 1%
- Эксим Приватная -- нашару
- Альфа -- нашару
- Моня -- нашару
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