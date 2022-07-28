RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:07

  Amethyst написав:- Приват Уни -- нашару

спасибо. оно.
kirilll22
 
Повідомлень: 52
З нами з: 08.03.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 202203204205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, freelanc, Vorlon, Watcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3810)
28.07.2022 18:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.