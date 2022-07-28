спасибо. оно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:29
Re: ПУМБ
Пишу. Заявку на виплату через застосунок відправив вчора о 15-00.
До вечора - ніц. Ввечері знову нажав кнопку и ПОНЯТНО.
Так пройшов день - і *** з ним.
Сьогодні вранці знову нажимав, може не дошло до них.
Потім дзвонив з додатку - очікуйте 3! робочих дні.
Потім порився на сайті у ПУМБа і знайшов 0-800 , бо всі гарячки ПУМба за тарифами оператора.
О-800 - теж підтвердив , очікуйте.
і ВУАЛЯ , сього, на другий день , о 20-39 ввечері ПРИЙШЛИ ГРОШИКИ.
Кількість платежів, за кількістью депозитів - тре трошки зачекати, хвилини 3 щоб ПУМБ проковтнув , тоді вся сума доступна.
Розпихав по ничкам.
PS Зайшов в ТОДО, там світится залишок 4,38 грн, тобто їх не сплюсували і спонсорую їх на потреби держави. Така ось ВА.
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