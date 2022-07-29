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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:07

  Amethyst написав:- Приват Уни -- нашару

спасибо. оно.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:29

Re: ПУМБ

  melkh написав:Напиши по факту, як довго ПУМБа чухала яй** перед зачисленням.

Пишу. Заявку на виплату через застосунок відправив вчора о 15-00.
До вечора - ніц. Ввечері знову нажав кнопку и ПОНЯТНО.
Так пройшов день - і *** з ним.
Сьогодні вранці знову нажимав, може не дошло до них.
Потім дзвонив з додатку - очікуйте 3! робочих дні.
Потім порився на сайті у ПУМБа і знайшов 0-800 , бо всі гарячки ПУМба за тарифами оператора.
О-800 - теж підтвердив , очікуйте.
і ВУАЛЯ , сього, на другий день , о 20-39 ввечері ПРИЙШЛИ ГРОШИКИ.
Кількість платежів, за кількістью депозитів - тре трошки зачекати, хвилини 3 щоб ПУМБ проковтнув , тоді вся сума доступна.
Розпихав по ничкам.
PS Зайшов в ТОДО, там світится залишок 4,38 грн, тобто їх не сплюсували і спонсорую їх на потреби держави. Така ось ВА.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 00:16

Re: ПУМБ

Goodman, напишіть номер підтримки 0 (800).
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:07

Re: ПУМБ

  Howl написав:Goodman, напишіть номер підтримки 0 (800).

0-800-501-495
590 з мобільного
де заховано? Сайт ПУМБ- в самий низ - ПЕРСОНА
Сторінка ПЕРСОНА- бла-бла - в самий низ - передзвоніть мені.
або
"Дізнайтесь про можливості Pеrsona
Наші менеджери допоможуть підібрати продукт або прийняти вигідне фінансове рішення.
Залиште Ваші контакти і ми зв’яжемось з Вами"

Це таке мені спало на думку, коли став ПЕРСОНОЮ для ПУМБа.
Потрапив в довіру.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:10

Re: ПУМБ

Подскажите, тут лимит чтоб финмон не беспокоить 400К на календарный месяц или на последние 30 дней?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:21

ВIВ рішення про помягщення прийгяли з 01-07-2022, тобто з 01-07 відлік 400к до 01-08. Мені особисто порахували з урахуванням виплати по МЕГА і рекомендували утриматись в цьому місяці від подальших зарахувань на ПУМБ. Слухаю рекомендації.
Goodman
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  #<1 ... 202203204205
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