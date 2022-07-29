спасибо. оно.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:29
Re: ПУМБ
Пишу. Заявку на виплату через застосунок відправив вчора о 15-00.
До вечора - ніц. Ввечері знову нажав кнопку и ПОНЯТНО.
Так пройшов день - і *** з ним.
Сьогодні вранці знову нажимав, може не дошло до них.
Потім дзвонив з додатку - очікуйте 3! робочих дні.
Потім порився на сайті у ПУМБа і знайшов 0-800 , бо всі гарячки ПУМба за тарифами оператора.
О-800 - теж підтвердив , очікуйте.
і ВУАЛЯ , сього, на другий день , о 20-39 ввечері ПРИЙШЛИ ГРОШИКИ.
Кількість платежів, за кількістью депозитів - тре трошки зачекати, хвилини 3 щоб ПУМБ проковтнув , тоді вся сума доступна.
Розпихав по ничкам.
PS Зайшов в ТОДО, там світится залишок 4,38 грн, тобто їх не сплюсували і спонсорую їх на потреби держави. Така ось ВА.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 00:16
Re: ПУМБ
Goodman, напишіть номер підтримки 0 (800).
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:07
Re: ПУМБ
0-800-501-495
590 з мобільного
де заховано? Сайт ПУМБ- в самий низ - ПЕРСОНА
Сторінка ПЕРСОНА- бла-бла - в самий низ - передзвоніть мені.
або
"Дізнайтесь про можливості Pеrsona
Наші менеджери допоможуть підібрати продукт або прийняти вигідне фінансове рішення.
Залиште Ваші контакти і ми зв’яжемось з Вами"
Це таке мені спало на думку, коли став ПЕРСОНОЮ для ПУМБа.
Потрапив в довіру.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:10
Re: ПУМБ
Подскажите, тут лимит чтоб финмон не беспокоить 400К на календарный месяц или на последние 30 дней?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:21
ВIВ рішення про помягщення прийгяли з 01-07-2022, тобто з 01-07 відлік 400к до 01-08. Мені особисто порахували з урахуванням виплати по МЕГА і рекомендували утриматись в цьому місяці від подальших зарахувань на ПУМБ. Слухаю рекомендації.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:27
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:57
Вони ж наголошували на ГОТІВКОВОМУ поповненні і ліміті 400к в місяць. Ви ж з МЕГИ не готівкою переносили до пумби?
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