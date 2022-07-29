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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:26
Додано: Суб 30 лип, 2022 01:24
тут выходит такая ситуация у меня в телефоне по умолчанию установлен один из официальных языков ЕС.
А Ваше приложение в этом случае отображается на английском.
А английский я не всегда понимаю - что там пишут достаточно точно.
И мне приходиться ради того чтобы понимать всё правильно переводить телефон на русский.
И это достаточно не удобно.
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