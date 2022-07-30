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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:26
Додано: Суб 30 лип, 2022 01:24
тут выходит такая ситуация у меня в телефоне по умолчанию установлен один из официальных языков ЕС.
А Ваше приложение в этом случае отображается на английском.
А английский я не всегда понимаю - что там пишут достаточно точно.
И мне приходиться ради того чтобы понимать всё правильно переводить телефон на русский.
И это достаточно не удобно.
Додано: Суб 30 лип, 2022 08:35
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:17
Re: ПУМБ
Vorlon, да тут многим надо будет терпения, когда веб-версия "ПУМБ online" уйдёт в небытие. Фактически не понятно решение разработчиков.
Вот тут жалуйся в поддержку. Или пусть добавляют в приложение твой язык ЕС или дают возможность выбора языка.
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:26
Howl мне кажется что приложение делается в расчете на миллениалов, а они обычно выписками и другими "сложностями" десктоп версии не пользуются. Вот банк и посчитал, что зубры обойдутся и без ранее доступных удобств, но зато гламурненькая папка будет приятна какой-то "содержание" с айфончиком. В итоге на комиссиях с миллениалов банк заработает больше чем на "книжных червях" с деск топом
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