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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:26

  cohan написав:
  ВIВ написав:Подскажите, тут лимит чтоб финмон не беспокоить 400К на календарный месяц или на последние 30 дней?


на последние 30 лет

:lol:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 01:24

  PUMB написав:посетитель Вітаємо! Мова додатку залежить від налаштувань Вашого телефону.Ви можете змінити мову використавши налаштування телефону.


тут выходит такая ситуация у меня в телефоне по умолчанию установлен один из официальных языков ЕС.
А Ваше приложение в этом случае отображается на английском.
А английский я не всегда понимаю - что там пишут достаточно точно.
И мне приходиться ради того чтобы понимать всё правильно переводить телефон на русский.
И это достаточно не удобно.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:33

учи олбанский(с)
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:35

  uaprofi написав:у меня в телефоне по умолчанию установлен один из официальных языков ЕС.

То есть вы сами создали себе проблему. Ну что же - терпения вам :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:17

Re: ПУМБ

Vorlon, да тут многим надо будет терпения, когда веб-версия "ПУМБ online" уйдёт в небытие. :) Фактически не понятно решение разработчиков.

  uaprofi написав:тут выходит такая ситуация у меня в телефоне по умолчанию установлен один из официальных языков ЕС.
А Ваше приложение в этом случае отображается на английском.
Вот тут жалуйся в поддержку. Или пусть добавляют в приложение твой язык ЕС или дают возможность выбора языка.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:26

Howl мне кажется что приложение делается в расчете на миллениалов, а они обычно выписками и другими "сложностями" десктоп версии не пользуются. Вот банк и посчитал, что зубры обойдутся и без ранее доступных удобств, но зато гламурненькая папка будет приятна какой-то "содержание" с айфончиком. В итоге на комиссиях с миллениалов банк заработает больше чем на "книжных червях" с деск топом
WallNutPen
 
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  #<1 ... 203204205206
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