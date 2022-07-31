Доброго дня,
Можливо хтось знає, чи є можливість зняти кошти з ЗП картки ПУМБи в банкоматах інших банків без комісії. Якщо ні, то в чкому з мінімальною?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 13:10
Зняти кошти з банкомату іншого банку
Доброго дня,
Можливо хтось знає, чи є можливість зняти кошти з ЗП картки ПУМБи в банкоматах інших банків без комісії. Якщо ні, то в чкому з мінімальною?
Додано: Нед 31 лип, 2022 20:17
вряд ли у выпушенного в Китае телефона есть мироощущение попадания в Украину
100% уверен по дефолту будет английский там, и хорошо если не мандарин (ну ошибся упаковщик)
Додано: Нед 31 лип, 2022 20:34
Re: ПУМБ
ИМХО, что ты Вы не в ту степь написали. Телефону как бы все равно, где он выпущен, а язык в нем выбирает владелец. А uaprofi, насколько я понимаю, имеет в виду, что если приложение у ПУМБ очевидно украинского банка (и разработчики приложения об этом знают), то в случае, если владелец установил в телефоне недоступный в приложении язык (условно, например, венгерский), то в этом случае логичней в приложении использовать украинский, а не английский, просто потому что клиент обслуживается в украинском банке и, вероятно, знает украинский.
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