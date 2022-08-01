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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:10

Зняти кошти з банкомату іншого банку

Доброго дня,

Можливо хтось знає, чи є можливість зняти кошти з ЗП картки ПУМБи в банкоматах інших банків без комісії. Якщо ні, то в чкому з мінімальною?
Сергей69
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:17

  uaprofi написав:
  Vorlon написав:
  uaprofi написав:у меня в телефоне по умолчанию установлен один из официальных языков ЕС.

То есть вы сами создали себе проблему. Ну что же - терпения вам :D


понимаете если мы в Украине и если разработчики не хотят (или не могут) предложить клиенту выбор языка в приложении и не могут отображать информацию на языке телефона - то логичней было бы в таком случае ставить не английский, а украинский.


вряд ли у выпушенного в Китае телефона есть мироощущение попадания в Украину
100% уверен по дефолту будет английский там, и хорошо если не мандарин (ну ошибся упаковщик)
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:34

Re: ПУМБ

  cohan написав:вряд ли у выпушенного в Китае телефона есть мироощущение попадания в Украину
100% уверен по дефолту будет английский там, и хорошо если не мандарин (ну ошибся упаковщик)

ИМХО, что ты Вы не в ту степь написали. Телефону как бы все равно, где он выпущен, а язык в нем выбирает владелец. А uaprofi, насколько я понимаю, имеет в виду, что если приложение у ПУМБ очевидно украинского банка (и разработчики приложения об этом знают), то в случае, если владелец установил в телефоне недоступный в приложении язык (условно, например, венгерский), то в этом случае логичней в приложении использовать украинский, а не английский, просто потому что клиент обслуживается в украинском банке и, вероятно, знает украинский.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:53

  Сергей69 написав:Доброго дня,

Можливо хтось знає, чи є можливість зняти кошти з ЗП картки ПУМБи в банкоматах інших банків без комісії. Якщо ні, то в чкому з мінімальною?

У якому тарифному плані ваша ЗП картка? З ВсеКарти зняття у будь-якому банкоматі України без комісії. Проте, кожен банк на власний розсуд встановлює обмеження на видачу коштів з карток інших банків, тому, здебільшого вдається зняти 1-2 тис. за раз. До війни було партнерство з Ощадбанком (ніби й досі є) - там видавали 10тис. за раз. Якщо є вибір, то краще взяти Visa під такі задачі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:58

  ingtrans написав:
  cohan написав:вряд ли у выпушенного в Китае телефона есть мироощущение попадания в Украину
100% уверен по дефолту будет английский там, и хорошо если не мандарин (ну ошибся упаковщик)

ИМХО, что ты Вы не в ту степь написали. Телефону как бы все равно, где он выпущен, а язык в нем выбирает владелец. А uaprofi, насколько я понимаю, имеет в виду, что если приложение у ПУМБ очевидно украинского банка (и разработчики приложения об этом знают), то в случае, если владелец установил в телефоне недоступный в приложении язык (условно, например, венгерский), то в этом случае логичней в приложении использовать украинский, а не английский, просто потому что клиент обслуживается в украинском банке и, вероятно, знает украинский.

В Україні (було)багато студентів з Африки, Арабських країн, Азії. Які шанси, що вони володіють українською краще за англійську?

Щоб вирішити проблему можна поставити модуль App Locale 2 для Xposed або підтягнути свою англійську до рівня "я знаю два десятки слів" - обидва варіанти значно швидші та дієвіші ніж очікувати на відповідь представника, що ніхто нічого робити не буде, бо й так ідеально.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:47

  klug написав:В Україні (було)багато студентів з Африки, Арабських країн, Азії. Які шанси, що вони володіють українською краще за англійську?

Щоб вирішити проблему можна поставити модуль App Locale 2 для Xposed або підтягнути свою англійську до рівня "я знаю два десятки слів" - обидва варіанти значно швидші та дієвіші ніж очікувати на відповідь представника, що ніхто нічого робити не буде, бо й так ідеально.


как Вам сказать ... мне вот предлагали уже учить албанский, теперь выучить десяток слов на английском. А может таки в Украине можно по умолчанию проводить обслуживание на украинском? если не могут предоставить обслуживание на том языке который стоит в предпочтениях?

З.Ы.
справедливости ради добавлю что ЛУПУМБа в таком подходе не одинока - например ОТП тем же страдает.
uaprofi
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