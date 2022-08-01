Доброго дня,
Можливо хтось знає, чи є можливість зняти кошти з ЗП картки ПУМБи в банкоматах інших банків без комісії. Якщо ні, то в чкому з мінімальною?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 13:10
Зняти кошти з банкомату іншого банку
Доброго дня,
Можливо хтось знає, чи є можливість зняти кошти з ЗП картки ПУМБи в банкоматах інших банків без комісії. Якщо ні, то в чкому з мінімальною?
Додано: Нед 31 лип, 2022 20:17
вряд ли у выпушенного в Китае телефона есть мироощущение попадания в Украину
100% уверен по дефолту будет английский там, и хорошо если не мандарин (ну ошибся упаковщик)
Додано: Нед 31 лип, 2022 20:34
Re: ПУМБ
ИМХО, что ты Вы не в ту степь написали. Телефону как бы все равно, где он выпущен, а язык в нем выбирает владелец. А uaprofi, насколько я понимаю, имеет в виду, что если приложение у ПУМБ очевидно украинского банка (и разработчики приложения об этом знают), то в случае, если владелец установил в телефоне недоступный в приложении язык (условно, например, венгерский), то в этом случае логичней в приложении использовать украинский, а не английский, просто потому что клиент обслуживается в украинском банке и, вероятно, знает украинский.
Додано: Нед 31 лип, 2022 21:53
У якому тарифному плані ваша ЗП картка? З ВсеКарти зняття у будь-якому банкоматі України без комісії. Проте, кожен банк на власний розсуд встановлює обмеження на видачу коштів з карток інших банків, тому, здебільшого вдається зняти 1-2 тис. за раз. До війни було партнерство з Ощадбанком (ніби й досі є) - там видавали 10тис. за раз. Якщо є вибір, то краще взяти Visa під такі задачі.
Додано: Нед 31 лип, 2022 21:58
В Україні (було)багато студентів з Африки, Арабських країн, Азії. Які шанси, що вони володіють українською краще за англійську?
Щоб вирішити проблему можна поставити модуль App Locale 2 для Xposed або підтягнути свою англійську до рівня "я знаю два десятки слів" - обидва варіанти значно швидші та дієвіші ніж очікувати на відповідь представника, що ніхто нічого робити не буде, бо й так ідеально.
Додано: Пон 01 сер, 2022 00:47
как Вам сказать ... мне вот предлагали уже учить албанский, теперь выучить десяток слов на английском. А может таки в Украине можно по умолчанию проводить обслуживание на украинском? если не могут предоставить обслуживание на том языке который стоит в предпочтениях?
З.Ы.
справедливости ради добавлю что ЛУПУМБа в таком подходе не одинока - например ОТП тем же страдает.
Додано: Пон 01 сер, 2022 05:51
Re: ПУМБ
А какие шансы, что студенты, которые учатся в Украине, совсем не владеют украинским? Может им стоило бы подтянуть свои украинский до уровня "я знаю два десятки слів", если они тут живут и учатся. Это же просто необходимо для жизни. Да и в принципе было бы интересно посмотреть, какая доля клиентов ПУМБ не понимает по-украински совсем. Думается, таких будет гораздо меньше, чем тех, которые не понимают по-английски.
Я вообще сторонник того, чтобы в приложениях была возможность свободного выбора языка из имеющихся, так что мне подход ПУМБ не нравится в принципе. Тем не менее, если выбирать язык по умолчанию, то в данном случае я склоняюсь к подходу, который предлагает uaprofi, просто потому его пользователи это клиенты украинского банка. среди которых доля тех, кто не понимает украинского совсем будет небольшой. Для приложений, которые используются во многих странах мира такой подход, конечно, не работает, но то другой случай и о нем ПУМБ думать еще слишком рано
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:30
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:34
ПУМБ
Ничего не изменилось по лимитам в мес.??? с 01 по 31 августа можно закинуть до 400тыс. без фина???
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:48
В інших банках или может в банкоматах інших банков?
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