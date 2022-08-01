Додано: Пон 01 сер, 2022 05:51

klug написав: В Україні (було)багато студентів з Африки, Арабських країн, Азії. Які шанси, що вони володіють українською краще за англійську? В Україні (було)багато студентів з Африки, Арабських країн, Азії. Які шанси, що вони володіють українською краще за англійську?

А какие шансы, что студенты, которые учатся в Украине, совсем не владеют украинским? Может им стоило бы подтянуть свои украинский до уровня "я знаю два десятки слів", если они тут живут и учатся. Это же просто необходимо для жизни. Да и в принципе было бы интересно посмотреть, какая доля клиентов ПУМБ не понимает по-украински совсем. Думается, таких будет гораздо меньше, чем тех, которые не понимают по-английски.Я вообще сторонник того, чтобы в приложениях была возможность свободного выбора языка из имеющихся, так что мне подход ПУМБ не нравится в принципе. Тем не менее, если выбирать язык по умолчанию, то в данном случае я склоняюсь к подходу, который предлагает uaprofi, просто потому его пользователи это клиенты украинского банка. среди которых доля тех, кто не понимает украинского совсем будет небольшой. Для приложений, которые используются во многих странах мира такой подход, конечно, не работает, но то другой случай и о нем ПУМБ думать еще слишком рано