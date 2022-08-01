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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 12:06
Пумб ещё откатывает/сторнирует овера по дебетной карте ВсеКарта или нет?
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Alex2007
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:18
А що за прикол з кешбеком? Покупка - продукти 47,80 грн, нарахований кешбек 0,36 грн, 1% грязними в категорії. Чому замість 47 коп нараховано 36? Це ще й без відняття 19,5% податку при виводі.
ПУМБ займається шулерством? Подивіться у себе, чи сходяться у вас суми нарахованого кешбеку.
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Striker
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:34
Striker
Всё правильно - должно быть 0,75% за кредитные.
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Vorlon
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:36
Striker
В "старих" додатках пише 1%, але якщо розкрити - показує 0%. Насправді 0,75%. Оновити додаток або арк
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valya
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:39
valya написав:
В "старих" додатках пише 1%, але якщо розкрити - показує 0%. Насправді 0,75%. Оновити додаток або арк
Дійсно, в старому додатку 1%, а в новому 0.75%. Питання закрите.
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Striker
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Додано: Пон 01 сер, 2022 16:51
Striker написав:
А що за прикол з кешбеком? Покупка - продукти 47,80 грн, нарахований кешбек 0,36 грн, 1%
грязними в категорії. Чому замість 47 коп нараховано 36? Це ще й без відняття 19,5% податку при виводі.
ПУМБ займається шулерством? Подивіться у себе, чи сходяться у вас суми нарахованого кешбеку.
Вітаємо!
Оновіть, будь ласка, мобільний додаток. На даний момент Ви використовуєте застарілу версію, що не коректно відображає не цілі числа і йде округлення.
В цьому місяці кешбек на категорію Продукти складає 0,5% для дебетових карток і 0,75% - для кредитних.
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PUMB
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Додано: Пон 01 сер, 2022 16:54
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Alex2007
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