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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:06

Re: ПУМБ

Пумб ещё откатывает/сторнирует овера по дебетной карте ВсеКарта или нет?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:18

А що за прикол з кешбеком? Покупка - продукти 47,80 грн, нарахований кешбек 0,36 грн, 1% грязними в категорії. Чому замість 47 коп нараховано 36? Це ще й без відняття 19,5% податку при виводі.

ПУМБ займається шулерством? Подивіться у себе, чи сходяться у вас суми нарахованого кешбеку.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:34

Striker
Всё правильно - должно быть 0,75% за кредитные.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:36

Striker
В "старих" додатках пише 1%, але якщо розкрити - показує 0%. Насправді 0,75%. Оновити додаток або арк
valya
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:39

  valya написав:В "старих" додатках пише 1%, але якщо розкрити - показує 0%. Насправді 0,75%. Оновити додаток або арк

Дійсно, в старому додатку 1%, а в новому 0.75%. Питання закрите.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:51

  Striker написав:А що за прикол з кешбеком? Покупка - продукти 47,80 грн, нарахований кешбек 0,36 грн, 1% грязними в категорії. Чому замість 47 коп нараховано 36? Це ще й без відняття 19,5% податку при виводі.

ПУМБ займається шулерством? Подивіться у себе, чи сходяться у вас суми нарахованого кешбеку.

Вітаємо!
Оновіть, будь ласка, мобільний додаток. На даний момент Ви використовуєте застарілу версію, що не коректно відображає не цілі числа і йде округлення.
В цьому місяці кешбек на категорію Продукти складає 0,5% для дебетових карток і 0,75% - для кредитних.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:54

PUMB

вітаю.
viewtopic.php?p=5467499#p5467499
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:05

PUMB Нахожусь в окупированном городе. Связи нет, поэтому не могу принять смс, чтобы войти в приложение ПУМБ онлайн. У Вас нет функционала авторизации по пин-коду, как в Приват24? Спасибо!
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:36

Re: ПУМБ

aleexxxx, если ранее входили через веб-банкинг, то там может не запросить SMS при входе. А так Вам бы сменить финансовый номер на виртуальный номер от lifecell (SMS будут приходить на e-mail).
Howl
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  #<1 ... 205206207208
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