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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:24
FWD написав:
Здравствуйте. Хотел бы узнать, уже закончилась акция по погашению кредита в ПУМБ с Привата без комисси?
Закончилась
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