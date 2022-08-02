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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:24
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:34
Re: ПУМБ
Панове, а що ПУМБ знову повернувся до практики індивідуальної диференціації категорій кешбеку?
Дивлюся свій набір - ніби стандартний - 7 пропозицій:
Солодощі
Салони краси
Книги та канцтовари
Аптеки
Кафе та ресторани
Дитячі товари
Продукти
Натомість у моєї знайомої із здивуванням виявив набагато коротший набір усього з чотрирьох пунктів
Магазини краси
Квіти та сад
Спорт і фітнес
Солодощі.
Усе. І це при тому що кредитний ліміт в неї більший, картки використовували приблизно однаково увесь час - категорії обирали приблизно однаково. У цьому році - набори категорій завжди збігались - а от у серпні зненацька такі суттєві відмінності. Чого така дискримінація за статевою ознакою?
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:41
Re: ПУМБ
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:24
Подскажите.
сейчас что бы заказать товар оплата частями, то нужно иметь лимит именно на оплату частями или можно с кредитки оформить эту услугу?
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:33
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