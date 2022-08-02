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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:24

  FWD написав:Здравствуйте. Хотел бы узнать, уже закончилась акция по погашению кредита в ПУМБ с Привата без комисси?

Закончилась
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:34

Re: ПУМБ

Панове, а що ПУМБ знову повернувся до практики індивідуальної диференціації категорій кешбеку?
Дивлюся свій набір - ніби стандартний - 7 пропозицій:
Солодощі
Салони краси
Книги та канцтовари
Аптеки
Кафе та ресторани
Дитячі товари
Продукти

Натомість у моєї знайомої із здивуванням виявив набагато коротший набір усього з чотрирьох пунктів
Магазини краси
Квіти та сад
Спорт і фітнес
Солодощі.

Усе. І це при тому що кредитний ліміт в неї більший, картки використовували приблизно однаково увесь час - категорії обирали приблизно однаково. У цьому році - набори категорій завжди збігались - а от у серпні зненацька такі суттєві відмінності. Чого така дискримінація за статевою ознакою?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:41

Re: ПУМБ

  WallNutPen написав:У цьому році - набори категорій завжди збігались - а от у серпні зненацька такі суттєві відмінності. Чого така дискримінація за статевою ознакою?

хай знайома стає ПЕРСОНОЮ, особистий менеджер порішає.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:24

Подскажите.
сейчас что бы заказать товар оплата частями, то нужно иметь лимит именно на оплату частями или можно с кредитки оформить эту услугу?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:33

  aleexxxx написав:PUMB Нахожусь в окупированном городе. Связи нет, поэтому не могу принять смс, чтобы войти в приложение ПУМБ онлайн. У Вас нет функционала авторизации по пин-коду, как в Приват24? Спасибо!

Вітаємо!

Якщо Ви користуєтесь вайбер, можна отримати код за допомогою вайбер боту. Деталі за посиланням https://retail.pumb.ua/service/viber
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