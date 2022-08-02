Панове, а що ПУМБ знову повернувся до практики індивідуальної диференціації категорій кешбеку? Дивлюся свій набір - ніби стандартний - 7 пропозицій: Солодощі Салони краси Книги та канцтовари Аптеки Кафе та ресторани Дитячі товари Продукти
Натомість у моєї знайомої із здивуванням виявив набагато коротший набір усього з чотрирьох пунктів Магазини краси Квіти та сад Спорт і фітнес Солодощі.
Усе. І це при тому що кредитний ліміт в неї більший, картки використовували приблизно однаково увесь час - категорії обирали приблизно однаково. У цьому році - набори категорій завжди збігались - а от у серпні зненацька такі суттєві відмінності. Чого така дискримінація за статевою ознакою?
aleexxxx написав:PUMB Нахожусь в окупированном городе. Связи нет, поэтому не могу принять смс, чтобы войти в приложение ПУМБ онлайн. У Вас нет функционала авторизации по пин-коду, как в Приват24? Спасибо!
WallNutPen написав:Панове, а що ПУМБ знову повернувся до практики індивідуальної диференціації категорій кешбеку? Дивлюся свій набір - ніби стандартний - 7 пропозицій: Солодощі Салони краси Книги та канцтовари Аптеки Кафе та ресторани Дитячі товари Продукти
Натомість у моєї знайомої із здивуванням виявив набагато коротший набір усього з чотрирьох пунктів Магазини краси Квіти та сад Спорт і фітнес Солодощі.
Усе. І це при тому що кредитний ліміт в неї більший, картки використовували приблизно однаково увесь час - категорії обирали приблизно однаково. У цьому році - набори категорій завжди збігались - а от у серпні зненацька такі суттєві відмінності. Чого така дискримінація за статевою ознакою?
Вітаємо!
У поточному місяці пропозиції для учасників кешбека визначалися з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів в т.ч. і історії користування клієнтом продуктами Банку.
У поточному місяці пропозиції для учасників кешбека визначалися з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів в т.ч. і історії користування клієнтом продуктами Банку. PUMB Если у меня никогда не предлагались, допустим, сладости, как можно определить, нужна мне такая категория или нет? Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев.