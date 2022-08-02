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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:51
Citizen_D написав:
Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев.
Тююю, а я уже передал карту кассиру в Рошене
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Amethyst
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