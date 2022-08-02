Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 207208209210 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 28 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 4 2- Погане. Некомпетентне. 11% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 10 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 3 Всього голосів : 28 Додано: Вів 02 сер, 2022 21:51 Re: ПУМБ Citizen_D написав: Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев. Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев. Тююю, а я уже передал карту кассиру в Рошене Тююю, а я уже передал карту кассиру в Рошене Amethyst

Повідомлень: 2803 З нами з: 05.05.21 Подякував: 170 раз. Подякували: 516 раз. Профіль 1 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40 Citizen_D написав: У поточному місяці пропозиції для учасників кешбека визначалися з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів в т.ч. і історії користування клієнтом продуктами Банку.

PUMB

Если у меня никогда не предлагались, допустим, сладости, как можно определить, нужна мне такая категория или нет? Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев. У поточному місяці пропозиції для учасників кешбека визначалися з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів в т.ч. і історії користування клієнтом продуктами Банку.PUMBЕсли у меня никогда не предлагались, допустим, сладости, как можно определить, нужна мне такая категория или нет? Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев.

А почему вы решили что алгоритм настроен на то чтобы сделать хорошо вам? Я как раз уверен что он преследует как раз противоположные цели - сделать хорошо банку - чтобы он меньше потратился на плюшки. В озвученном мною вчера примере как раз так получилось что у знакомой в июле получились довольно большие траты по категории продукты. Нет там вовсе не было выбрано 500 за месяц - но так получилось что больше около 200 грязными. Так вот продукты ей как раз в августе и не дали - хотя у пумба продукты идут под смешные 0,75% кэшбека. Но пумб решил из продуктов оставить ей только сладости. Совпадение?

Так что я уверен, что там где банки начинают включать алгоритмы то все это не во благо клиента а как раз наоборот. Ну и голосовать в этом случае ногами (полкой) считаю в этом случае самое правильное решение А почему вы решили что алгоритм настроен на то чтобы сделать хорошо вам? Я как раз уверен что он преследует как раз противоположные цели - сделать хорошо банку - чтобы он меньше потратился на плюшки. В озвученном мною вчера примере как раз так получилось что у знакомой в июле получились довольно большие траты по категории продукты. Нет там вовсе не было выбрано 500 за месяц - но так получилось что больше около 200 грязными. Так вот продукты ей как раз в августе и не дали - хотя у пумба продукты идут под смешные 0,75% кэшбека. Но пумб решил из продуктов оставить ей только сладости. Совпадение?Так что я уверен, что там где банки начинают включать алгоритмы то все это не во благо клиента а как раз наоборот. Ну и голосовать в этом случае ногами (полкой) считаю в этом случае самое правильное решение WallNutPen Повідомлень: 791 З нами з: 08.06.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 216 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 207208209210 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Ірина_