Тююю, а я уже передал карту кассиру в Рошене
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:51
Re: ПУМБ
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40
А почему вы решили что алгоритм настроен на то чтобы сделать хорошо вам? Я как раз уверен что он преследует как раз противоположные цели - сделать хорошо банку - чтобы он меньше потратился на плюшки. В озвученном мною вчера примере как раз так получилось что у знакомой в июле получились довольно большие траты по категории продукты. Нет там вовсе не было выбрано 500 за месяц - но так получилось что больше около 200 грязными. Так вот продукты ей как раз в августе и не дали - хотя у пумба продукты идут под смешные 0,75% кэшбека. Но пумб решил из продуктов оставить ей только сладости. Совпадение?
Так что я уверен, что там где банки начинают включать алгоритмы то все это не во благо клиента а как раз наоборот. Ну и голосовать в этом случае ногами (полкой) считаю в этом случае самое правильное решение
Додано: Сер 03 сер, 2022 07:07
Совершенно верно.
Заправился 2 раза в месяце, в следующие месяцы АЗС уже нет.
Хорошо потратился на продукты для юбилея - несколько месяцев продуктов нет.
Попал в больницу - потратил ХХ тысяч на медицину - медицины и аптек не будет.
Додано: Сер 03 сер, 2022 08:33
WallNutPen я абсолютно согласен с вашим выводом . Мне показалось, что робот из пумбы пытался преподнести работу их ИИ как благо для клиентов и очередную ступень покращення, что на самом деле для клиентов таким не является. Только бизнес.
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