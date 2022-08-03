Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40

Citizen_D написав: У поточному місяці пропозиції для учасників кешбека визначалися з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів в т.ч. і історії користування клієнтом продуктами Банку.

PUMB

Если у меня никогда не предлагались, допустим, сладости, как можно определить, нужна мне такая категория или нет? Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев. У поточному місяці пропозиції для учасників кешбека визначалися з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів в т.ч. і історії користування клієнтом продуктами Банку.PUMBЕсли у меня никогда не предлагались, допустим, сладости, как можно определить, нужна мне такая категория или нет? Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев.

А почему вы решили что алгоритм настроен на то чтобы сделать хорошо вам? Я как раз уверен что он преследует как раз противоположные цели - сделать хорошо банку - чтобы он меньше потратился на плюшки. В озвученном мною вчера примере как раз так получилось что у знакомой в июле получились довольно большие траты по категории продукты. Нет там вовсе не было выбрано 500 за месяц - но так получилось что больше около 200 грязными. Так вот продукты ей как раз в августе и не дали - хотя у пумба продукты идут под смешные 0,75% кэшбека. Но пумб решил из продуктов оставить ей только сладости. Совпадение?Так что я уверен, что там где банки начинают включать алгоритмы то все это не во благо клиента а как раз наоборот. Ну и голосовать в этом случае ногами (полкой) считаю в этом случае самое правильное решение