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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:51

Re: ПУМБ

  Citizen_D написав:Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев.
Тююю, а я уже передал карту кассиру в Рошене :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40

  Citizen_D написав:У поточному місяці пропозиції для учасників кешбека визначалися з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів в т.ч. і історії користування клієнтом продуктами Банку.
PUMB
Если у меня никогда не предлагались, допустим, сладости, как можно определить, нужна мне такая категория или нет? Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев.

А почему вы решили что алгоритм настроен на то чтобы сделать хорошо вам? Я как раз уверен что он преследует как раз противоположные цели - сделать хорошо банку - чтобы он меньше потратился на плюшки. В озвученном мною вчера примере как раз так получилось что у знакомой в июле получились довольно большие траты по категории продукты. Нет там вовсе не было выбрано 500 за месяц - но так получилось что больше около 200 грязными. Так вот продукты ей как раз в августе и не дали - хотя у пумба продукты идут под смешные 0,75% кэшбека. Но пумб решил из продуктов оставить ей только сладости. Совпадение?
Так что я уверен, что там где банки начинают включать алгоритмы то все это не во благо клиента а как раз наоборот. Ну и голосовать в этом случае ногами (полкой) считаю в этом случае самое правильное решение
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:07

  WallNutPen написав:А почему вы решили что алгоритм настроен на то чтобы сделать хорошо вам? Я как раз уверен что он преследует как раз противоположные цели - сделать хорошо банку - чтобы он меньше потратился на плюшки.

Совершенно верно.
Заправился 2 раза в месяце, в следующие месяцы АЗС уже нет.
Хорошо потратился на продукты для юбилея - несколько месяцев продуктов нет.
Попал в больницу - потратил ХХ тысяч на медицину - медицины и аптек не будет.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:33

WallNutPen я абсолютно согласен с вашим выводом . Мне показалось, что робот из пумбы пытался преподнести работу их ИИ как благо для клиентов и очередную ступень покращення, что на самом деле для клиентов таким не является. Только бизнес.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:31

  Amethyst написав:
  Citizen_D написав:Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев.
Тююю, а я уже передал карту кассиру в Рошене :wink:
сладкая содержанка зарабатывает себе сама? :lol:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:09

  idealstorm написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите.
сейчас что бы заказать товар оплата частями, то нужно иметь лимит именно на оплату частями или можно с кредитки оформить эту услугу?

Только по предложению. Лимит присылают в приложение.
Кредитка не используется.

Спасибо)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:35

відключили аптеки разом з солодощами і рестиками.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:25

  ScaryBee написав:відключили аптеки разом з солодощами і рестиками.


А в мене і рестікі і аптеки включені
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:38

PUnder
Везёт! Из лучшей кредитки в июле превратилась в полную ... в августе: :cry:
  • Продукты 0,75/0,5
  • Детские товары 5/1
  • Салоны красоты 3/1
  • Книги и канцтовары 5/1
  • Виномаркеты 2/1
Формально ни одна категория не нужна :evil:
Vorlon
 
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