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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:51
Citizen_D написав:
Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев.
Тююю, а я уже передал карту кассиру в Рошене
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40
Citizen_D написав:
У поточному місяці пропозиції для учасників кешбека визначалися з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів в т.ч. і історії користування клієнтом продуктами Банку.
PUMB
Если у меня никогда не предлагались, допустим, сладости, как можно определить, нужна мне такая категория или нет? Благодаря таким алгоритмам карта просто покрывается пылью несколько месяцев.
А почему вы решили что алгоритм настроен на то чтобы сделать хорошо вам? Я как раз уверен что он преследует как раз противоположные цели - сделать хорошо банку - чтобы он меньше потратился на плюшки. В озвученном мною вчера примере как раз так получилось что у знакомой в июле получились довольно большие траты по категории продукты. Нет там вовсе не было выбрано 500 за месяц - но так получилось что больше около 200 грязными. Так вот продукты ей как раз в августе и не дали - хотя у пумба продукты идут под смешные 0,75% кэшбека. Но пумб решил из продуктов оставить ей только сладости. Совпадение?
Так что я уверен, что там где банки начинают включать алгоритмы то все это не во благо клиента а как раз наоборот. Ну и голосовать в этом случае ногами (полкой) считаю в этом случае самое правильное решение
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WallNutPen
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Додано: Сер 03 сер, 2022 07:07
WallNutPen написав:
А почему вы решили что алгоритм настроен на то чтобы сделать хорошо вам? Я как раз уверен что он преследует как раз противоположные цели - сделать хорошо банку - чтобы он меньше потратился на плюшки.
Совершенно верно.
Заправился 2 раза в месяце, в следующие месяцы АЗС уже нет.
Хорошо потратился на продукты для юбилея - несколько месяцев продуктов нет.
Попал в больницу - потратил ХХ тысяч на медицину - медицины и аптек не будет.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 08:33
WallNutPen я абсолютно согласен с вашим выводом . Мне показалось, что робот из пумбы пытался преподнести работу их ИИ как благо для клиентов и очередную ступень покращення, что на самом деле для клиентов таким не является. Только бизнес.
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Citizen_D
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:09
idealstorm написав: Игорь Алексеевич написав:
Подскажите.
сейчас что бы заказать товар оплата частями, то нужно иметь лимит именно на оплату частями или можно с кредитки оформить эту услугу?
Только по предложению. Лимит присылают в приложение.
Кредитка не используется.
Спасибо)
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:35
відключили аптеки разом з солодощами і рестиками.
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ScaryBee
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:25
ScaryBee написав:
відключили аптеки разом з солодощами і рестиками.
А в мене і рестікі і аптеки включені
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PUnder
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:38
PUnder
Везёт! Из лучшей кредитки в июле превратилась в полную ... в августе:
- Продукты 0,75/0,5
- Детские товары 5/1
- Салоны красоты 3/1
- Книги и канцтовары 5/1
- Виномаркеты 2/1
Формально ни одна категория не нужна
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Vorlon
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