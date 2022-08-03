Да. Можно не благодарить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:45
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:54
ось так воно буває...
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:45
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:17
Вітаємо!
З 2014 року у ПУМБ немає депозитарних скриньок або персональних сейфів у регіонах, які знаходяться у безпосередній близькості до зон активних бойових дій.
На 24.02.2022 банк мав депозитарії у 20 відділеннях у різних регіонах України (переважна більшість з них - у Києві, Львові, Одесі, Харкові). У Маріуполі персональних сейфів не було.
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