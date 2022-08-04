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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:45

  Alex2007 написав:Пумб ещё откатывает/сторнирует овера по дебетной карте ВсеКарта или нет?


Да. Можно не благодарить.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:54

ось так воно буває...

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689947/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:57

Як гадаєте, там був тільки пумб?)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:45

  idealstorm написав:Як гадаєте, там був тільки пумб?)

ни, але на момент заказ проти Висоцького тильки
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:17

  greenozon написав:ось так воно буває...

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689947/


Вітаємо!

З 2014 року у ПУМБ немає депозитарних скриньок або персональних сейфів у регіонах, які знаходяться у безпосередній близькості до зон активних бойових дій.
На 24.02.2022 банк мав депозитарії у 20 відділеннях у різних регіонах України (переважна більшість з них - у Києві, Львові, Одесі, Харкові). У Маріуполі персональних сейфів не було.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:33

  PUMB написав:
  greenozon написав:ось так воно буває...

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689947/


Вітаємо!

З 2014 року у ПУМБ немає депозитарних скриньок або персональних сейфів у регіонах, які знаходяться у безпосередній близькості до зон активних бойових дій.
На 24.02.2022 банк мав депозитарії у 20 відділеннях у різних регіонах України (переважна більшість з них - у Києві, Львові, Одесі, Харкові). У Маріуполі персональних сейфів не було.

Подтверждаю. В Краматорске в 2014 году даже досрочно расторгали договора на депозитные ячейки по инициативе банка и больше этих услуг не оказывали.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:11

  PUMB написав:
  greenozon написав:ось так воно буває...

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689947/


Вітаємо!

З 2014 року у ПУМБ немає депозитарних скриньок або персональних сейфів у регіонах, які знаходяться у безпосередній близькості до зон активних бойових дій.
На 24.02.2022 банк мав депозитарії у 20 відділеннях у різних регіонах України (переважна більшість з них - у Києві, Львові, Одесі, Харкові). У Маріуполі персональних сейфів не було.

невже еправда вкотре збрехала?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:36

  ScaryBee написав:
  PUMB написав:
  greenozon написав:ось так воно буває...

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689947/


Вітаємо!

З 2014 року у ПУМБ немає депозитарних скриньок або персональних сейфів у регіонах, які знаходяться у безпосередній близькості до зон активних бойових дій.
На 24.02.2022 банк мав депозитарії у 20 відділеннях у різних регіонах України (переважна більшість з них - у Києві, Львові, Одесі, Харкові). У Маріуполі персональних сейфів не було.

невже еправда вкотре збрехала?

На те вона й правда. :lol:
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:33

  ScaryBee написав:
  PUMB написав:
  greenozon написав:ось так воно буває...

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689947/


Вітаємо!

З 2014 року у ПУМБ немає депозитарних скриньок або персональних сейфів у регіонах, які знаходяться у безпосередній близькості до зон активних бойових дій.
На 24.02.2022 банк мав депозитарії у 20 відділеннях у різних регіонах України (переважна більшість з них - у Києві, Львові, Одесі, Харкові). У Маріуполі персональних сейфів не було.

невже еправда вкотре збрехала?


николи такого нибулоН

хотя писательский талант - дар Божий, ему не научиться, у Гайдая он не Бог весть какой, но чуток присутствует
cohan
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