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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:12

Re: ПУМБ

  she_ne_investor написав:В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.

О чем должны быть книжки, если не секрет?
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:21

Citizen_D Про секс, це не є секрет))
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:45

  she_ne_investor написав:
  Alex2007 написав:придется кешбекарям искать новых людей с терминалами в магазинах детских товаров, книжных магазинах и подруг в салонах красоты...

Це якщо ви нічого за кордоном не купуєте. В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.


а книжки хоть присылают какие-нибудь ? :mrgreen:
Alex2007
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  #<1 ... 209210211212
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