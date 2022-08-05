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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:12
she_ne_investor написав:
В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.
О чем должны быть книжки, если не секрет?
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Citizen_D
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Додано: Чет 04 сер, 2022 22:21
Citizen_D Про секс, це не є секрет))
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melkh
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Додано: Чет 04 сер, 2022 22:45
she_ne_investor написав: Alex2007 написав:
придется кешбекарям искать новых людей с терминалами в магазинах детских товаров, книжных магазинах и подруг в салонах красоты...
Це якщо ви нічого за кордоном не купуєте. В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.
а книжки хоть присылают какие-нибудь ?
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Alex2007
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:58
Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:03
_PORT_UA написав:
Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.
Дає 0.75/0.5%, якщо вам дали цю категорію у поточному місяці.
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lloydbanksua
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