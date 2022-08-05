RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:12

Re: ПУМБ

  she_ne_investor написав:В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.

О чем должны быть книжки, если не секрет?
Citizen_D
 
Повідомлень: 144
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:21

Citizen_D Про секс, це не є секрет))
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 714
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:45

  she_ne_investor написав:
  Alex2007 написав:придется кешбекарям искать новых людей с терминалами в магазинах детских товаров, книжных магазинах и подруг в салонах красоты...

Це якщо ви нічого за кордоном не купуєте. В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.


а книжки хоть присылают какие-нибудь ? :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3605
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1731 раз.
Подякували: 1606 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:58

Re: ПУМБ

Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 965
З нами з: 09.02.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:03

  _PORT_UA написав:Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.

Дає 0.75/0.5%, якщо вам дали цю категорію у поточному місяці.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 209210211212
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Lost, ramaz, V2 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.