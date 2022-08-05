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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:35
PUMB написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.
Вітаємо! На категорію "Продукти" діє кешбек 0,75% при оплаті кредитною картою і 0,50% при оплаті дебетовою.
Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?
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lara_08
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:37
lara_08 написав: PUMB написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.
Вітаємо! На категорію "Продукти" діє кешбек 0,75% при оплаті кредитною картою і 0,50% при оплаті дебетовою.
Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?
всех переводят на вэб-версию, наверное...
Amethyst написав: flysoulfly написав:
не внимательно следил за известной эпопеей...
Так пополнение налом единоразовое в кассе своей Всекарты на 190000 грн - еще не включает местный финмон?
Он включается при первом пополнении от 1 грн.
Причем для старичков действует накопительный лимит с 17 марта и по тек. момент
А для новичков лимит работает в пределах текущего календ. мес.
После накопления 400К подаётся заява в СБУ и 2 мес ожидается от них ответ.
Отрицательный ответ СБУ заносит лично клиенту в хату
та ладно,
ну, т.е. если я с 17 марта не "заходил" - то сейчас ПОКА безпалевно ?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:39
Alex2007 написав: she_ne_investor написав: Alex2007 написав:
придется кешбекарям искать новых людей с терминалами в магазинах детских товаров, книжных магазинах и подруг в салонах красоты...
Це якщо ви нічого за кордоном не купуєте. В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.
а книжки хоть присылают какие-нибудь ?
Ні, звичайно. )) Це типу умовного квазі-кеша. Деталізувати не буду, пумб може прикрити лавочку.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:42
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
не внимательно следил за известной эпопеей...
Так пополнение налом единоразовое в кассе своей Всекарты на 190000 грн - еще не включает местный финмон?
Он включается при первом пополнении от 1 грн.
Причем для старичков действует накопительный лимит с 17 марта и по тек. момент
А для новичков лимит работает в пределах текущего календ. мес.
После накопления 400К подаётся заява в СБУ и 2 мес ожидается от них ответ.
Отрицательный ответ СБУ заносит лично клиенту в хату
та ладно,
ну, т.е. если я с 17 марта не "заходил" - то сейчас ПОКА безпалевно ?
ну даа, везет вам
только нуна понимать, шо Мумба налом считает и пополнение по р2р, и зачисление от ФГВФЛ
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Amethyst
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:43
lara_08 написав: PUMB написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.
Вітаємо! На категорію "Продукти" діє кешбек 0,75% при оплаті кредитною картою і 0,50% при оплаті дебетовою.
Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?
Вітаємо! На жаль, стався технічний збій. Наразі ми працюємо над усуненням помилки.
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PUMB
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:46
Amethyst написав:
ну даа, везет вам
только нуна понимать, шо Мумба налом считает и пополнение по р2р, и зачисление от ФГВФЛ :
та спасибо форуму с тем кипишем - я хоть Мега-ошмьотки сюда не заводил.
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