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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 211212213214>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:35

  PUMB написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.

Вітаємо! На категорію "Продукти" діє кешбек 0,75% при оплаті кредитною картою і 0,50% при оплаті дебетовою.

Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:37

  lara_08 написав:
  PUMB написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.

Вітаємо! На категорію "Продукти" діє кешбек 0,75% при оплаті кредитною картою і 0,50% при оплаті дебетовою.

Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?
всех переводят на вэб-версию, наверное...



  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:не внимательно следил за известной эпопеей...
Так пополнение налом единоразовое в кассе своей Всекарты на 190000 грн - еще не включает местный финмон?

Он включается при первом пополнении от 1 грн.
Причем для старичков действует накопительный лимит с 17 марта и по тек. момент
А для новичков лимит работает в пределах текущего календ. мес.
После накопления 400К подаётся заява в СБУ и 2 мес ожидается от них ответ.
Отрицательный ответ СБУ заносит лично клиенту в хату :mrgreen:
та ладно,
ну, т.е. если я с 17 марта не "заходил" - то сейчас ПОКА безпалевно ?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:39

  Alex2007 написав:
  she_ne_investor написав:
  Alex2007 написав:придется кешбекарям искать новых людей с терминалами в магазинах детских товаров, книжных магазинах и подруг в салонах красоты...

Це якщо ви нічого за кордоном не купуєте. В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.


а книжки хоть присылают какие-нибудь ? :mrgreen:

Ні, звичайно. )) Це типу умовного квазі-кеша. Деталізувати не буду, пумб може прикрити лавочку.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:42

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:не внимательно следил за известной эпопеей...
Так пополнение налом единоразовое в кассе своей Всекарты на 190000 грн - еще не включает местный финмон?

Он включается при первом пополнении от 1 грн.
Причем для старичков действует накопительный лимит с 17 марта и по тек. момент
А для новичков лимит работает в пределах текущего календ. мес.
После накопления 400К подаётся заява в СБУ и 2 мес ожидается от них ответ.
Отрицательный ответ СБУ заносит лично клиенту в хату :mrgreen:
та ладно,
ну, т.е. если я с 17 марта не "заходил" - то сейчас ПОКА безпалевно ?

ну даа, везет вам
только нуна понимать, шо Мумба налом считает и пополнение по р2р, и зачисление от ФГВФЛ :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:43

  lara_08 написав:
  PUMB написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. А що ПУМБ вже не дає 1% кешбеку брудними за Продукти? При купівлі в супермаркеті нараховано менше, а в полі кешбеку зазначено 0%.

Вітаємо! На категорію "Продукти" діє кешбек 0,75% при оплаті кредитною картою і 0,50% при оплаті дебетовою.

Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?

Вітаємо! На жаль, стався технічний збій. Наразі ми працюємо над усуненням помилки.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:46

  Amethyst написав:ну даа, везет вам
только нуна понимать, шо Мумба налом считает и пополнение по р2р, и зачисление от ФГВФЛ :
та спасибо форуму с тем кипишем - я хоть Мега-ошмьотки сюда не заводил.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:17

  PUMB написав:
  lara_08 написав:Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?

Вітаємо! На жаль, стався технічний збій. Наразі ми працюємо над усуненням помилки.

Ну а теперь объясните зачем банк имея такое "сбоистое" приложение хочет уничтожить десктопную версию ПУМБ онлайн? Когда из-за вашего "сбоя" я не смог сегодня войти в приложение - то пусть на улице, пусть с телефона но смог войти в десктопный ПУМБ_онлайн и сделать необходимую мне операцию, которую нужно было сделать ну очень срочно. А что теперь будет после 15.08.2022?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:23

  WallNutPen написав:
  PUMB написав:
  lara_08 написав:Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?

Вітаємо! На жаль, стався технічний збій. Наразі ми працюємо над усуненням помилки.

Ну а теперь объясните зачем банк имея такое "сбоистое" приложение хочет уничтожить десктопную версию ПУМБ онлайн? Когда из-за вашего "сбоя" я не смог сегодня войти в приложение - то пусть на улице, пусть с телефона но смог войти в десктопный ПУМБ_онлайн и сделать необходимую мне операцию, которую нужно было сделать ну очень срочно. А что теперь будет после 15.08.2022?

Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:29

  WallNutPen написав:
  PUMB написав:
  lara_08 написав:Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?

Вітаємо! На жаль, стався технічний збій. Наразі ми працюємо над усуненням помилки.

Ну а теперь объясните зачем банк имея такое "сбоистое" приложение хочет уничтожить десктопную версию ПУМБ онлайн? Когда из-за вашего "сбоя" я не смог сегодня войти в приложение - то пусть на улице, пусть с телефона но смог войти в десктопный ПУМБ_онлайн и сделать необходимую мне операцию, которую нужно было сделать ну очень срочно. А что теперь будет после 15.08.2022?


та ладно, у ПУМБа это традиции, самый эпичный - не работа додатка (а может и вообще всего ИБ) одного 30го числа: вопли гусаров, попавших на 2-4к за невовремя погашеный грейс (при этом саппорт уверял, что не спишется, забыв добавить что это шутка) до сих пор украшают отзывы на минфине :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:40

Re: ПУМБ

а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?
vililit
 
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