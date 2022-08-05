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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:49

  копейка написав:Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?

У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.
https://payhub.com.ua
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2833
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:51

  vililit написав:а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:57

  PUMB написав:
  копейка написав:Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?

У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.
https://payhub.com.ua

А как ваш пейхаб поможет провести банальную операцию пополнения карты пумба - в случае если ты стоишь в/под магазином и тебе надо карту пополнить чтобы нею оплатить. Карта забита в гулпэй (гуглваллет) - и в данном случае ее номера нет, а мобильный пумб онлайн недоступен. Вот сегодня с помощью телефона я вошел в десктопный пумб-онлайн, смог пополнить карту и тут таки расплатиться, но чем бы мне помог в этом случае "альтернативный майданчик"?
WallNutPen
 
Повідомлень: 819
З нами з: 08.06.20
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