vililit написав:а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?
Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.
копейка написав:Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?
У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub. https://payhub.com.ua
А как ваш пейхаб поможет провести банальную операцию пополнения карты пумба - в случае если ты стоишь в/под магазином и тебе надо карту пополнить чтобы нею оплатить. Карта забита в гулпэй (гуглваллет) - и в данном случае ее номера нет, а мобильный пумб онлайн недоступен. Вот сегодня с помощью телефона я вошел в десктопный пумб-онлайн, смог пополнить карту и тут таки расплатиться, но чем бы мне помог в этом случае "альтернативный майданчик"?