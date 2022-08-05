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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 212213214215> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 28 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 4 2- Погане. Некомпетентне. 11% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 10 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 3 Всього голосів : 28 Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:49 копейка написав: Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант? Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?

У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.

https://payhub.com.ua У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2836 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:51 vililit написав: а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство? а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню. Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2836 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:57 PUMB написав: копейка написав: Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант? Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?

У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.

https://payhub.com.ua У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.

А как ваш пейхаб поможет провести банальную операцию пополнения карты пумба - в случае если ты стоишь в/под магазином и тебе надо карту пополнить чтобы нею оплатить. Карта забита в гулпэй (гуглваллет) - и в данном случае ее номера нет, а мобильный пумб онлайн недоступен. Вот сегодня с помощью телефона я вошел в десктопный пумб-онлайн, смог пополнить карту и тут таки расплатиться, но чем бы мне помог в этом случае "альтернативный майданчик"? А как ваш пейхаб поможет провести банальную операцию пополнения карты пумба - в случае если ты стоишь в/под магазином и тебе надо карту пополнить чтобы нею оплатить. Карта забита в гулпэй (гуглваллет) - и в данном случае ее номера нет, а мобильный пумб онлайн недоступен. Вот сегодня с помощью телефона я вошел в десктопный пумб-онлайн, смог пополнить карту и тут таки расплатиться, но чем бы мне помог в этом случае "альтернативный майданчик"? WallNutPen Повідомлень: 819 З нами з: 08.06.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 223 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:14 WallNutPen написав: PUMB написав: копейка написав: Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант? Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?

У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.

https://payhub.com.ua У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.

А как ваш пейхаб поможет провести банальную операцию пополнения карты пумба - в случае если ты стоишь в/под магазином и тебе надо карту пополнить чтобы нею оплатить. Карта забита в гулпэй (гуглваллет) - и в данном случае ее номера нет, а мобильный пумб онлайн недоступен. Вот сегодня с помощью телефона я вошел в десктопный пумб-онлайн, смог пополнить карту и тут таки расплатиться, но чем бы мне помог в этом случае "альтернативный майданчик"? А как ваш пейхаб поможет провести банальную операцию пополнения карты пумба - в случае если ты стоишь в/под магазином и тебе надо карту пополнить чтобы нею оплатить. Карта забита в гулпэй (гуглваллет) - и в данном случае ее номера нет, а мобильный пумб онлайн недоступен. Вот сегодня с помощью телефона я вошел в десктопный пумб-онлайн, смог пополнить карту и тут таки расплатиться, но чем бы мне помог в этом случае "альтернативный майданчик"?

Ви коли реєструєтеся на PayHub, то вносите дані своєї картки.

Після цього можете швидко робити перекази, вказуючи лише номер картки отримувача і суму. Ви коли реєструєтеся на PayHub, то вносите дані своєї картки.Після цього можете швидко робити перекази, вказуючи лише номер картки отримувача і суму. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2836 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:24 PUMB написав: vililit написав: а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство? а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню. Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.

Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!

виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує? Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує? vililit Повідомлень: 73 З нами з: 15.12.16 Подякував: 11 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:41 vililit написав: PUMB написав: vililit написав: а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство? а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню. Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.

Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!

виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує? Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує?

Банк у Вас нічого не цупив. У Вас був відкритий овердрафт. Ви ним користувалися. За користування знялися %. Банк у Вас нічого не цупив. У Вас був відкритий овердрафт. Ви ним користувалися. За користування знялися %. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2836 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:47 vililit написав: а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство? а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.[/quote]

Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!

виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує?[/quote]

Банк у Вас нічого не цупив. У Вас був відкритий овердрафт. Ви ним користувалися. За користування знялися %.[/quote]

ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!

Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!

чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?

може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші? Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.[/quote]Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує?[/quote]Банк у Вас нічого не цупив. У Вас був відкритий овердрафт. Ви ним користувалися. За користування знялися %.[/quote]ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші? vililit Повідомлень: 73 З нами з: 15.12.16 Подякував: 11 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:53 WallNutPen написав: PUMB написав: lara_08 написав: Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время? Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?

Вітаємо! На жаль, стався технічний збій. Наразі ми працюємо над усуненням помилки. Вітаємо! На жаль, стався технічний збій. Наразі ми працюємо над усуненням помилки.

Ну а теперь объясните зачем банк имея такое "сбоистое" приложение хочет уничтожить десктопную версию ПУМБ онлайн? Когда из-за вашего "сбоя" я не смог сегодня войти в приложение - то пусть на улице, пусть с телефона но смог войти в десктопный ПУМБ_онлайн и сделать необходимую мне операцию, которую нужно было сделать ну очень срочно. А что теперь будет после 15.08.2022? Ну а теперь объясните зачем банк имея такое "сбоистое" приложение хочет уничтожить десктопную версию ПУМБ онлайн? Когда из-за вашего "сбоя" я не смог сегодня войти в приложение - то пусть на улице, пусть с телефона но смог войти в десктопный ПУМБ_онлайн и сделать необходимую мне операцию, которую нужно было сделать ну очень срочно. А что теперь будет после 15.08.2022?

.незнаю що скаже ПУМБ...а моя думка що у приймаючих такі рішення про непотрібність веб-версії інтренет банкінгу - як основи сервісу - то не всі клепки на місці , скільки їм не говорилось - то все даремно - "жираф бальшой - йому видніше "... .незнаю що скаже ПУМБ...а моя думка що у приймаючих такі рішення про непотрібність веб-версії інтренет банкінгу - як основи сервісу - то не всі клепки на місці , скільки їм не говорилось - то все даремно - "жираф бальшой - йому видніше "... -VICTOR-

Повідомлень: 7243 З нами з: 15.08.12 Подякував: 392 раз. Подякували: 1308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:15 vililit написав: ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!

Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!

чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?

може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші? ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?

Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому". Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому". PUMB

Представник банку Повідомлень: 2836 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:20 PUMB написав: vililit написав: ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!

Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!

чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?

може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші? ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?

Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому". Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому".

Это я так понимаю технический овердрафт и раньше ПУМБ сторнировал проценты по такому овердрафту при внесении средств на счёт и сразу же размещении средств на депозит в ПУМБе. Хотя если пополнение счёта было сторонним сервисом, то проблемка. Это я так понимаю технический овердрафт и раньше ПУМБ сторнировал проценты по такому овердрафту при внесении средств на счёт и сразу же размещении средств на депозит в ПУМБе. Хотя если пополнение счёта было сторонним сервисом, то проблемка. lara_08 Повідомлень: 288 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 212213214215> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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