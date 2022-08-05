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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:49

  копейка написав:Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?

У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.
https://payhub.com.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:51

  vililit написав:а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:57

  PUMB написав:
  копейка написав:Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?

У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.
https://payhub.com.ua

А как ваш пейхаб поможет провести банальную операцию пополнения карты пумба - в случае если ты стоишь в/под магазином и тебе надо карту пополнить чтобы нею оплатить. Карта забита в гулпэй (гуглваллет) - и в данном случае ее номера нет, а мобильный пумб онлайн недоступен. Вот сегодня с помощью телефона я вошел в десктопный пумб-онлайн, смог пополнить карту и тут таки расплатиться, но чем бы мне помог в этом случае "альтернативный майданчик"?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:14

  WallNutPen написав:
  PUMB написав:
  копейка написав:Только недалекие делают одну дверь и не имеют пожарного выхода, а в случае с финансами это просто абсурдно. Банк дилетант?

У разі технічної неможливості скористатися додатком, як альтернативний майданчик для здійснення оплат, можемо запропонувати Вам сайт PayHub.
https://payhub.com.ua

А как ваш пейхаб поможет провести банальную операцию пополнения карты пумба - в случае если ты стоишь в/под магазином и тебе надо карту пополнить чтобы нею оплатить. Карта забита в гулпэй (гуглваллет) - и в данном случае ее номера нет, а мобильный пумб онлайн недоступен. Вот сегодня с помощью телефона я вошел в десктопный пумб-онлайн, смог пополнить карту и тут таки расплатиться, но чем бы мне помог в этом случае "альтернативный майданчик"?

Ви коли реєструєтеся на PayHub, то вносите дані своєї картки.
Після цього можете швидко робити перекази, вказуючи лише номер картки отримувача і суму.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:24

  PUMB написав:
  vililit написав:а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.

Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!
виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує?
vililit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:41

  vililit написав:
  PUMB написав:
  vililit написав:а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.

Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!
виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує?

Банк у Вас нічого не цупив. У Вас був відкритий овердрафт. Ви ним користувалися. За користування знялися %.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:47

  vililit написав:а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.[/quote]
Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!
виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує?[/quote]
Банк у Вас нічого не цупив. У Вас був відкритий овердрафт. Ви ним користувалися. За користування знялися %.[/quote]
ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!
Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!
чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?
може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?
vililit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:53

  WallNutPen написав:
  PUMB написав:
  lara_08 написав:Что с приложением? Что за технические работы надумали делать в такое время?

Вітаємо! На жаль, стався технічний збій. Наразі ми працюємо над усуненням помилки.

Ну а теперь объясните зачем банк имея такое "сбоистое" приложение хочет уничтожить десктопную версию ПУМБ онлайн? Когда из-за вашего "сбоя" я не смог сегодня войти в приложение - то пусть на улице, пусть с телефона но смог войти в десктопный ПУМБ_онлайн и сделать необходимую мне операцию, которую нужно было сделать ну очень срочно. А что теперь будет после 15.08.2022?

.незнаю що скаже ПУМБ...а моя думка що у приймаючих такі рішення про непотрібність веб-версії інтренет банкінгу - як основи сервісу - то не всі клепки на місці , скільки їм не говорилось - то все даремно - "жираф бальшой - йому видніше "...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:15

  vililit написав:ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!
Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!
чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?
може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?

Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому".
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:20

  PUMB написав:
  vililit написав:ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!
Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!
чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?
може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?

Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому".

Это я так понимаю технический овердрафт и раньше ПУМБ сторнировал проценты по такому овердрафту при внесении средств на счёт и сразу же размещении средств на депозит в ПУМБе. Хотя если пополнение счёта было сторонним сервисом, то проблемка.
lara_08
 
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