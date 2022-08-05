PUMB написав: vililit написав:
ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!
Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!
чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?
може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?
Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому".
С этого момента поподробнее, пожалуйста. Кто открыл мне новый счёт в декабре 2021г.? Это моя зарплатная карта и в июне 2022г. я должна была ее менять (срок такой у нее 06/22), но пока пользуюсь - военное время - можно. В связи с чем это под действующую уже достаточно давно и точно не с декабря прошлого года карту открывать новый счёт?
И , да, действительно, я пополнила эту карту, увидела на ней свои деньги и перевела их на свой депозит в том же пумбе, а он решил взять с меня за это проценты?! Нормально так, а теперь ещё и рассказал какую-то сказку про новый счёт под старую карту?