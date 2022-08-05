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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:16
lara_08 написав:
Это я так понимаю технический овердрафт...
нее, эт похоже овер для ФОПа, типа 20% от оборота на дебетке.
Клиент легко в него влазит и он гасится автоматом с новорого прихода на картсчет.
Но если прихода вдрух не случилось, возник кассовый разрыв, то так же легко мона попасть на %%... и всьоо -- коготок увяз, всей птичке... шваХ
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:43
Нічосі. Пумб підняв ліміт по Все можу. Не довоенний але майже.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:53
Еге ж, підняв трохи
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:33
Рівень довоєнного. високий
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:44
PUMB написав: vililit написав:
ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!
Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!
чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?
може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?
Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому".
С этого момента поподробнее, пожалуйста. Кто открыл мне новый счёт в декабре 2021г.? Это моя зарплатная карта и в июне 2022г. я должна была ее менять (срок такой у нее 06/22), но пока пользуюсь - военное время - можно. В связи с чем это под действующую уже достаточно давно и точно не с декабря прошлого года карту открывать новый счёт?
И , да, действительно, я пополнила эту карту, увидела на ней свои деньги и перевела их на свой депозит в том же пумбе, а он решил взять с меня за это проценты?! Нормально так, а теперь ещё и рассказал какую-то сказку про новый счёт под старую карту?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:57
vililit, а карта в каком пакете (тарифе) оформлена?
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Howl
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:30
Howl написав:vililit
, а карта в каком пакете (тарифе) оформлена?
Зарплатный проект, первая карта под него ещё с 2008 года я посмотрела, а эта карта уже и не помню с какого года, но срок до 06/22, и вообще не пойму как можно навязывать этот овердрафт, если я его закрылв
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vililit
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:49
she_ne_investor написав: Alex2007 написав: she_ne_investor написав:
Це якщо ви нічого за кордоном не купуєте. В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.
а книжки хоть присылают какие-нибудь ?
Ні, звичайно. )) Це типу умовного квазі-кеша. Деталізувати не буду, пумб може прикрити лавочку.
а разве закордоном нет пересчета гривни в валюту и возможных потерь на этом (там же пумб вроде блокирует сумму больше, а через пару дней пересчитать может) ?
или это тупо покупка USDT или другой крипты через сервис "покупка с карты" какой-то криптобиржи, но оно проходит с мсс книжек ?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:04
vililit написав: Howl написав:vililit
, а карта в каком пакете (тарифе) оформлена?
Зарплатный проект, первая карта под него ещё с 2008 года я посмотрела, а эта карта уже и не помню с какого года, но срок до 06/22, и вообще не пойму как можно навязывать этот овердрафт, если я его закрылв
странно, у меня на неделе тоже были 2 овера на выходных. И операции весьма не рекомендованные - пополнил пумб-дебетку п2п переводом и тут же выводил на свою другую карту п2п переводом несколько раз (только позже, склерозник, когда увидел овер, вспомнил что это не приват, не моня и не абанк
). Но пумб через день сам всё отсторнировал, я даже, честно говоря, удивился немного.
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