RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 212213214215

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:16

Re: ПУМБ

  lara_08 написав:Это я так понимаю технический овердрафт...

нее, эт похоже овер для ФОПа, типа 20% от оборота на дебетке.
Клиент легко в него влазит и он гасится автоматом с новорого прихода на картсчет.
Но если прихода вдрух не случилось, возник кассовый разрыв, то так же легко мона попасть на %%... и всьоо -- коготок увяз, всей птичке... шваХ :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2826
З нами з: 05.05.21
Подякував: 172 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:43

Re: ПУМБ

Нічосі. Пумб підняв ліміт по Все можу. Не довоенний але майже.
PUnder
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 02.08.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:53

Re: ПУМБ

Еге ж, підняв трохи
chipmunk
 
Повідомлень: 8929
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:33

Re: ПУМБ

Рівень довоєнного. високий
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3677
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:44

  PUMB написав:
  vililit написав:ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!
Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!
чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?
може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?

Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому".

С этого момента поподробнее, пожалуйста. Кто открыл мне новый счёт в декабре 2021г.? Это моя зарплатная карта и в июне 2022г. я должна была ее менять (срок такой у нее 06/22), но пока пользуюсь - военное время - можно. В связи с чем это под действующую уже достаточно давно и точно не с декабря прошлого года карту открывать новый счёт?
И , да, действительно, я пополнила эту карту, увидела на ней свои деньги и перевела их на свой депозит в том же пумбе, а он решил взять с меня за это проценты?! Нормально так, а теперь ещё и рассказал какую-то сказку про новый счёт под старую карту?
vililit
 
Повідомлень: 75
З нами з: 15.12.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:57

Re: ПУМБ

vililit, а карта в каком пакете (тарифе) оформлена?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:30

  Howl написав:vililit, а карта в каком пакете (тарифе) оформлена?

Зарплатный проект, первая карта под него ещё с 2008 года я посмотрела, а эта карта уже и не помню с какого года, но срок до 06/22, и вообще не пойму как можно навязывать этот овердрафт, если я его закрылв
vililit
 
Повідомлень: 75
З нами з: 15.12.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:49

  she_ne_investor написав:
  Alex2007 написав:
  she_ne_investor написав:Це якщо ви нічого за кордоном не купуєте. В іншому разі відбити 500 грн кешбеком "за книжки" елементарно за одну транзакцію.


а книжки хоть присылают какие-нибудь ? :mrgreen:

Ні, звичайно. )) Це типу умовного квазі-кеша. Деталізувати не буду, пумб може прикрити лавочку.


а разве закордоном нет пересчета гривни в валюту и возможных потерь на этом (там же пумб вроде блокирует сумму больше, а через пару дней пересчитать может) ?
или это тупо покупка USDT или другой крипты через сервис "покупка с карты" какой-то криптобиржи, но оно проходит с мсс книжек ? :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3607
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1731 раз.
Подякували: 1606 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:04

  vililit написав:
  Howl написав:vililit, а карта в каком пакете (тарифе) оформлена?

Зарплатный проект, первая карта под него ещё с 2008 года я посмотрела, а эта карта уже и не помню с какого года, но срок до 06/22, и вообще не пойму как можно навязывать этот овердрафт, если я его закрылв



странно, у меня на неделе тоже были 2 овера на выходных. И операции весьма не рекомендованные - пополнил пумб-дебетку п2п переводом и тут же выводил на свою другую карту п2п переводом несколько раз (только позже, склерозник, когда увидел овер, вспомнил что это не приват, не моня и не абанк :D ). Но пумб через день сам всё отсторнировал, я даже, честно говоря, удивился немного.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3607
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1731 раз.
Подякували: 1606 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 212213214215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, PUnder, Wooster і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2149)
05.08.2022 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.