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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 07:39
Искатель ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП.
Додано: Пон 08 сер, 2022 07:48
Додано: Пон 08 сер, 2022 08:29
Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо
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