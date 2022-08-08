|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 07:39
Искатель ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 717
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 сер, 2022 07:48
melkh написав:Искатель
ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП.
А как писали: ФИО, ИНН, номер телефона такой-то?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5526
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 851 раз.
- Подякували: 4636 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Пон 08 сер, 2022 08:29
Искатель написав:
Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).
По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.
Подождал до утра, ничего не появилось.
ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать?
Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 сер, 2022 08:47
WallNutPen написав: Искатель написав:
Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).
По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.
Подождал до утра, ничего не появилось.
ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать?
Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо
Да, ПУМБ онлайн доступный, написал там. Посмотрим, что из этого будет.
Тут вопрос не в копейках кешбэка, а сам принцип. До этого ничего подобного за ПУМБом не наблюдал. Понимаю, что сбои могут быть у кого угодно.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5526
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 851 раз.
- Подякували: 4636 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|