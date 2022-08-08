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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:39

Искатель ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:48

  melkh написав:Искатель ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП.

А как писали: ФИО, ИНН, номер телефона такой-то?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:29

  Искатель написав:Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).
По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.
Подождал до утра, ничего не появилось.

ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать?

Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:47

  WallNutPen написав:
  Искатель написав:Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).
По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.
Подождал до утра, ничего не появилось.

ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать?

Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо

Да, ПУМБ онлайн доступный, написал там. Посмотрим, что из этого будет.
Тут вопрос не в копейках кешбэка, а сам принцип. До этого ничего подобного за ПУМБом не наблюдал. Понимаю, что сбои могут быть у кого угодно.
Искатель
 
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