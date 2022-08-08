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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 213214215216 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 28 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 4 2- Погане. Некомпетентне. 11% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 10 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 3 Всього голосів : 28 Додано: Пон 08 сер, 2022 07:39 Искатель ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП. melkh

Повідомлень: 717 З нами з: 14.07.10 Подякував: 6 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 сер, 2022 07:48 melkh написав: Искатель ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП. ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП.

А как писали: ФИО, ИНН, номер телефона такой-то? А как писали: ФИО, ИНН, номер телефона такой-то? Искатель Повідомлень: 5526 З нами з: 22.02.16 Подякував: 851 раз. Подякували: 4636 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 сер, 2022 08:29 Искатель написав: Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).

По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.

Подождал до утра, ничего не появилось.



ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать? Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.Подождал до утра, ничего не появилось.ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать?

Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо WallNutPen Повідомлень: 829 З нами з: 08.06.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 224 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 сер, 2022 08:47 WallNutPen написав: Искатель написав: Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).

По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.

Подождал до утра, ничего не появилось.



ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать? Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.Подождал до утра, ничего не появилось.ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать?

Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо

Да, ПУМБ онлайн доступный, написал там. Посмотрим, что из этого будет.

Тут вопрос не в копейках кешбэка, а сам принцип. До этого ничего подобного за ПУМБом не наблюдал. Понимаю, что сбои могут быть у кого угодно. Да, ПУМБ онлайн доступный, написал там. Посмотрим, что из этого будет.Тут вопрос не в копейках кешбэка, а сам принцип. До этого ничего подобного за ПУМБом не наблюдал. Понимаю, что сбои могут быть у кого угодно. Искатель Повідомлень: 5526 З нами з: 22.02.16 Подякував: 851 раз. Подякували: 4636 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 213214215216 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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